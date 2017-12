Halep, din înfrângere în înfrângere

După ce a fost învinsă în primul tur la Australian Open, Simona Halep nu se regăsește, înregistrând eșec după eșec în circuitul WTA. Ieșită rapid din cursa pentru apărarea trofeului în turneul de la Dubai, desfășurat săptămâna trecută, tenismena constănțeană a fost eliminată pentru a treia oară consecutiv după primul meci în cadrul unui turneu WTA, după ce a pierdut în turul secund la Doha (Qatar), competiție dotată cu premii în valoare totală de 2.517.250 de dolari. Locul 4 WTA și cap de serie nr. 2, sportiva în vârstă de 24 de ani a cedat incredibil în fața unei jucătoare venite din calificări, rusoaica Elena Vesnina, locul 118 WTA, cu scorul de 7-6 (7/1), 4-6, 1-6, după două ore şi 21 de minute de joc. Constănțeanca a avut un avantaj consistent, conducând cu 4-1 în setul al doilea, după ce îl câștigase pe primul. A pierdut însă cinci game-uri consecutive, iar povestea s-a repetat și în setul decisiv, unde a fost învinsă fără drept de apel. La finalul întâlnirii, Halep a șocat prin declarațiile făcute, explicând cu seninătate că este mulțumită de jocul prestat. „A fost un meci bun, am jucat bine până la set şi 4-1. După aceea, n-am reuşit să închid meciul. Mă simt bine, sunt sănătoasă, iar asta e cel mai important. Nu pot fi fericită de ce s-a întâmplat, dar sunt destul de OK, pentru că am putut să joc un tenis destul de bun”, a declarat constănțeanca, adăugând că a resimțit absența antrenorului australian Darren Cahill, care nu a venit la Doha: „Era poate mai bine să fi fost aici, dar am vrut să fiu singură ca să depăşesc aceste momente mai grele pe care le am în a încheia meciurile. Trebuie să încep din nou să câştig meciuri şi clasamentul va veni pe parcurs. Indiferent de ce loc ocup, vreau doar să joc bine”. Eliminarea prematură de la Doha o trimite pe Halep pe locul 5 WTA, ea urmând să fie devansată de tenismena spaniolă Garbine Muguruza. Pentru prezența în turul secund la Doha, unde a fost calificată direct, constănțeanca va primi 60 de puncte WTA și un cec de 15.185 de dolari. Halep a revenit miercuri în țară, unde se va pregăti până la următorul turneu, de la Indian Wells, programat în perioada 9-20 martie. „Nu este un început bun de an, dar nu sunt demoralizată. Este greu pentru un sportiv să se mențină în top. Nu mă interesează neapărat locul în clasament, dar voi merge la Indian Wells. Primesc foarte multe sfaturi de genul să nu particip dacă nu sunt sută la sută fizic, dar știți că nu ascult decât de staff-ul meu, iar eu am considerat că pot face față”, a declarat Halep la sosire.

În schimb, Monica Niculescu, locul 37 WTA, s-a calificat în sferturile de finală, după ce a trecut de Jelena Jankovic (Serbia, locul 20 WTA), cu scorul de 3-6, 6-4, 7-5, la capătul a două ore şi 46 de minute de joc. Românca și-a asigurat 105 puncte WTA și un cec de 29.580 de dolari și se va lupta miercuri, pentru un loc în semifinale, cu poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA.

TECĂU ȘI ROJER, ÎN SFERTURI LA DUBAI

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 1, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu la turneul de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii în valoare de 2.249.215 dolari. Cei doi au trecut în primul tur de cuplul format din Guillermo Garcia-Lopez (Spania) și Viktor Troicki (Serbia), cu scorul de 6-2, 7-5, după o oră şi 7 minute de joc. Perechea româno-olandeză, care și-a asigurat 90 de puncte ATP la dublu și un cec în valoare de 17.890 de dolari, înfruntă miercuri, pentru un loc în semifinale, dublul spaniol alcătuit din Feliciano Lopez și Marc Lopez.

