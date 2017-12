Halep, în semifinale la New Haven

Clasată pe locul 23 în ierarhia WTA, jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep continuă seria rezultatelor excelente din acest sezon. În noaptea de joi spre vineri, Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 690.000 de dolari, după ce a învins-o în sferturile de finală, cu 6-1, 7-6 (8/6), pe Ekaterina Makarova (Rusia), poziţia 26 în clasamentul mondial, după un meci care a durat o oră şi 22 de minute şi care a fost întrerupt de ploaie la scorul de 1-1 în setul al doilea. Makarova trecuse în optimi, cu 7-5, 6-1, de Sara Errani (Italia, cap de serie nr. 1 şi locul 5 WTA).

„Am jucat mai bine în primul set, în timp ce evoluţia adversarei nu a fost una reuşită, ea comiţând multe greşeli. La 1-1 în setul al doilea, a început să plouă şi meciul s-a întrerupt. La reluare, am fost un pic nervoasă şi mi-a luat ceva timp să intru din nou în joc. Am reuşit totuşi să revin de la 2-4 şi de acolo totul a mers bine, ceea ce mă face foarte mulţumită”, a declarat constănţeanca în vârstă de 21 de ani, care a câştigat trei turnee WTA în acest sezon, la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda) şi Budapesta (Ungaria), şi s-a impus în 27 dintre ultimele 32 de partide disputate.

Semifinala de la New Haven, desfăşurată în noaptea de vineri spre sâmbătă, este a noua din cariera Simonei Halep, dar prima pe suprafaţă hard. „Joc mai agresiv şi mă mişc mai bine în acest an. Mă simt foarte, foarte bine în acest moment. Sunt un pic obosită, dar la ora meciului din semifinale voi încerca să dau totul”, a mai spus Halep. În penultimul act, Simona Halep a înfruntat-o pe daneza Caroline Wozniacki, locul 8 WTA şi cap de serie nr. 4, de şase ori la rând semifinalistă la New Haven şi de patru ori câştigătoare a turneului. „Are un an bun. Am jucat o dată cu ea la Dubai şi a fost un meci greu. Ea chiar joacă un tenis de calitate”, a spus Wozniacki despre Halep. Wozniacki a învins-o în sferturile de finală, cu 7-6 (8/6), 6-2, pe americanca Sloane Stephens (locul 17 WTA şi a şasea favorită). Prin calificarea în penultimul act al turneului de la New Haven, constănţeanca şi-a asigurat 200 de puncte WTA şi un premiu în valoare de 33.250 de dolari.

Pentru Halep, după turneul de la New Haven, urmează o nouă provocare săptămâna viitoare: participarea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. În primul tur la US Open, Halep, a 21-a favorită şi nr. 23 WTA, o va înfrunta pe britanica Heather Watson (nr. 77 WTA). Halep şi Watson nu au mai fost adversare până în prezent.

„Vreau să termin aici (n.r. - la New Haven), să joc cel mai bun tenis şi apoi să mă gândesc la US Open. Nu este uşor să joci acolo. Vreau doar să o iau săptămână cu săptămână şi apoi voi vedea”, a fost declaraţia Simonei Halep din urmă cu două zile.