Halep, învingătoare în turul secund la Miami

În turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami, dotat cu premii totale în valoare de 6.134.605 dolari, Simona Halep (5 WTA) a învins-o, vineri dimineaţă, pe Daria Kasatkina (Rusia, 36 WTA), scor 6-3, 7-5, după o oră şi 25 de minute, şi s-a calificat în turul al treilea. Halep s-a aflat în permanență în avantaj, iar în setul secund a condus-o cu 5-2 pe rusoaica în vârstă de 18 ani. Kasatkina a revenit spectaculos şi a egalat la 5, după care tenismena constănțeană, antrenată de Darren Cahill, nu a mai permis adversarei să emită pretenții. Halep, semifinalistă anul trecut la Miami Open, și-a asigurat un cec în valoare de 36.170 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe Julia Goerges (Germania, 66 WTA), care a eliminat un cap de serie în turul secund: 3-6, 6-1, 6-4 cu Samantha Stosur (Australia, favorită nr. 26).

„Cred că m-am complicat pe final de meci. Am făcut câteva greşeli neforţate la rând şi m-am grăbit puţin. Se poate spune că am făcut totul: eu am câştigat, dar tot eu am pierdut puncte. Asta e situaţia”, a declarat Halep, la finalul meciului, potrivit site-ului WTA.

Halep, care a câştigat cele mai multe meciuri pe suprafaţă dură dintre toate jucătoarele în 2015, a înregistrat 24 de mingi câştigătoare împotriva Dariei Kasaktina. La finalul meciului, Simona a avut doar cuvinte de laudă pentru adversara ei în vârstă de 18 ani: „Daria joacă foarte bine, mai ales ţinând cont că e foarte tânără. Are un viitor foarte bun şi are timp să-şi perfecţioneze jocul”.

RALUCA OLARU, ELIMINATĂ ÎN PROBA DE DUBLU

Perechea Raluca Olaru / Lara Arruabarrena (România / Spania) a pierdut, vineri dimineaţă, meciul cu principalele favorite în proba de dublu, Martina Hingis / Sania Mirza (Elveţia / Spania), scor 0-6, 4-6, în primul tur al turneului WTA de la Miami. A fost primul meci în 2016 pentru dublul Olaru / Arruabarrena. Cele două au mai jucat împreună doar în 2015, nouă meciuri, cu un bilanţ de șase victorii şi trei înfrângeri, cel mai bun rezultat fiind prezența în finala de la Nurnberg (Germania), pe zgură. Pentru participarea la Miami, perechea Olaru / Arruabarrena va primi zece puncte WTA şi un cec în valoare de 11.860 de dolari. În vârstă de 27 de ani, Raluca Olaru ocupă în prezent locul 48 în clasamentul WTA la dublu.

MERGEA ȘI BOPANNA AU CEDAT ÎN PRIMUL TUR

Dublul Florin Mergea / Rohan Bopanna (România / India) a pierdut, vineri dimineaţă, partida cu perechea Pablo Cuevas / Marcel Granollers-Pujol (Uruguay / Spania), scor 6-2, 4-6, 4-10, în primul tur al turneului de tenis de la Miami. Pentru participarea la Miami, Mergea şi Bopanna vor primi 45 de puncte în clasamentul ATP şi un cec în valoare de 11.860 de dolari. Mergea şi Bopanna erau favoriţii nr. 6 ai competiţiei din Florida, dotată cu premii totale în valoare de peste șapte milioane de dolari la masculin. Este a patra înfrângere consecutivă pentru perechea româno-indiană, care nu a mai câştigat un meci de aproape două luni. În consecinţă, Mergea și Bopanna au ajuns pe locul 23 în clasamentul ATP în 2016, în condiţiile în care au încheiat anul 2015 pe locul 7 în lume.

