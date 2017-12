Halep, invitată specială la Singapore

Tenismena constănțeană Simona Halep, care a disputat finala ediției de anul trecut a Turneului Campioanelor, de la Singapore, a participat, ieri, la o sesiune de yoga pe acoperișul hotelului „Marina Bay Sands” din Singapore, cu prilejul lansării unei serii de evenimente legate de competiția de final de an a circuitului WTA. Totodată, sportiva în vârstă de 24 de ani și-a dovedit încă o dată talentul la gătit, ajutând la prepararea unor mâncăruri tradiționale asiatice. „Ca și când cel mai bun tenis din lume nu ar fi de ajuns, WTA Finals Singapore face totul să impresioneze din toate punctele de vedere! Până la Turneul Campioanelor de la Singapore mai sunt doar 93 de zile!”, a notat Halep pe pagina sa de Facebook. Sportiva clasată pe locul 3 în ierarhia mondială a devenit în 2014 prima tenismenă română care învingea liderul WTA, grație victoriei asupra Serenei Williams, cu 6-0, 6-2, în faza grupelor, pentru ca apoi să joace finala, în care a fost învinsă de Serena, cu 6-3, 6-0. Simona Halep ocupă locul al treilea în clasamentul Road To Singapore, fiind devansată de Serena Williams și Maria Șarapova. Turneul Campioanelor din acest an (WTA Finals) va avea loc în perioada 23 octombrie - 1 noiembrie, cele opt zile de competiții cuprinzând și întreceri precum WTA Legends Classic, WTA Rising Stars Invitational și WTA Future Stars finals.

De asemenea, evenimentul va cuprinde și Singapore Tennis Evening, la Marina Bay Sands, pe 30 octombrie, pentru a sărbători cele mai bune jucătoare de tenis din lume. Seara de gală va include un show susținut de Paloma Faith, multiplă laureată la 2015 BRIT Awards (inclusiv titlul de „British Female Solo Artist”).