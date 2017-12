Halep se gândește la un moment de respiro

Înfrângerea surprinzătoare înregistrată de Simona Halep, cap de serie numărul 4 şi locul 4 WTA, din primul tur de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam anului, programat în perioada 16-29 ianuarie la Melbourne și dotat cu premii record în valoare totală de 50 milioane de dolari, a determinat-o pe tenismena constănțeană să anunțe că ar putea avea nevoie de o pauză. „Primele dureri le-am simţit anul trecut la Singapore, dar în extrasezon nu am mai avut probleme. Apoi, la finalul primului meci de la Shenzhen durerile au revenit. Aici am avut dureri în fiecare zi. Pot juca 45-50 de minute fără probleme, dar apoi vine durerea. Există o problemă la tendonul de la genunchiul stâng, dar nu se pune pronblema unei intervenţii chirurgicale. Nu este chiar aşa de grav. Voi face un nou examen medical şi probabil am nevoie de puţină odihnă. Sunt puţin frustrată, dar nu pot schimba nimic. Îmi doresc să fiu sănătoasă şi apoi mă voi gândi la joc. Este prima dată când spun că din cauza unei accidentări nu am putut fi în meci. Durerile au fost mari şi nu am putut face ceea ce mi-am dorit pe teren”, a spus Halep după meciul pierdut în noaptea de duminică spre luni, scor 3-6, 1-6, în fața americancei Shelby Rogers (57 WTA), după o oră și 15 minute de joc. Este pentru a doua oară consecutiv când Halep părăseşte turneul de la Melbourne din primul tur, anul trecut find eliminată de chinezoaica Zhang Shaui.

Și Patricia Ţig (106 WTA) a pierdut în primul tur, scor 0-6, 1-6, în duelul cu Monica Puig (Puerto Rico, 32 WTA), campioana olimpică en titre, după 53 de minute de joc. Halep și Țig vor primi câte 10 puncte WTA și câte 50.000 de dolari australieni.

BEGU ȘI CÎRSTEA, ÎN TURUL SECUND

Din fericire, Irina Begu și Sorana Cîrstea au obținut calificarea în turul secund, asigurându-și câte 80.000 de dolari australieni și câte 70 de puncte WTA. Cîrstea (78 WTA) a trecut de Irina Khromacheva (Rusia, 92 WTA), scor 6-2, 6-1, după o oră și 11 minute de joc, în timp ce Begu (30 WTA și cap de serie numărul 27) a învins-o, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, pe Yaroslava Shvedova (Kazahstan, 39 WTA), eleva antrenorului român Victor Ioniţă (39 WTA), după două ore și 18 minute de joc.

În turul secund, Cîrstea o va întâlni pe Carla Suarez Navarro (Spania, 12 WTA și cap de serie numărul 10), iar Begu o va înfrunta pe Kristyna Pliskova (Cehia, 58 WTA).

Marți vor evolua în primul tur și celelalte două românce de pe tabloul principal de simplu: Monica Niculescu (40 WTA) - Anna Blinkova (Rusia, 189 WTA), jucătoare venită din calificări și Ana Bogdan (125 WTA) - Elena Vesnina (Rusia, cap de serie nr. 14 şi locul 17 WTA).

