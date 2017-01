Halep deschide balul la Australian Open

În noaptea de duminică spre luni, de la ora 2.00, în direct la Eurosport, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 4 WTA și a patra favorită, o va înfrunta pe americanca Shelby Rogers (57 WTA), în primul tur al primului turneu de Grand Slam anului, Australian Open, programat în perioada 16-29 ianuarie, care este dotat cu premii record în valoare totală de 50 milioane de dolari. Halep a declarat că este mai relaxată față de ediția din 2016, când a fost eliminată în primul tur de chinezoaica Zhang Shaui, fiind onorată de decizia organizatorilor de a disputa primul meci pe arena centrală „Rod Laver”: „Un singur lucru s-a schimbat. Am venit mai devreme în Australia, pentru ca să mă obişnuiesc cu temperatura ridicată. Nu am fost în România de Crăciun. Plus că nici nu am jucat mult la începutul anului, aşa că am avut timp să lucrez la jocul meu şi acum sunt mai relaxată, mai calmă. Este un lucru special să deschizi turneul, pe cea mai mare arenă. Dar am mai jucat înainte aici, aşa că totul este OK. Va fi un meci greu, dar încerc să dau totul şi îmi doresc mult să câştig”.

Programul celorlalte tenismene din țara noastră în primul tur la Australian Open se prezintă astfel - luni: Irina Begu (30 WTA) - Yaroslava Shvedova (Kazahstan, 41 WTA), eleva antrenorului român Victor Ioniţă; Sorana Cîrstea (78 WTA) - Irina Khromacheva (Rusia, 92 WTA); Patricia Ţig (106 WTA) - Monica Puig (Puerto Rico, 32 WTA), campioana olimpică en titre; marți: Monica Niculescu (40 WTA) - Anna Blinkova (Rusia, 189 WTA), jucătoare venită din calificări. Dacă vor câștiga, Begu și Niculescu se vor întâlni în turul secund.

Și Ana Bogdan (125 WTA) s-a calificat pe tabloul principal la Australian Open, după ce a învins-o, în ultimul tur al calificărilor, cu scorul de 7-6 (7/3), 2-6, 6-2, pe Kai-Lin Zhang (China, 136 WTA). Ana Bogdan o va înfrunta marți, în primul tur, pe Elena Vesnina (Rusia, cap de serie nr. 14 şi locul 17 WTA).

La dublu feminin, cele trei perechi în care se află și românce vor juca după următorul program: Irina Begu / Lara Arruabarrena (Spania) - Louisa Chirico (SUA) / Elise Mertens (Belgia); Monica Niculescu / Abigail Spears (SUA), favorite numărul 9 - Mirjana Lucic-Baroni (Croaţia) / Andrea Petkovic (Germania); Raluca Olaru) / Olga Savchuk (Ucraina) - Naomi Osaka (Japonia) / Monica Puig (Puerto Rico). În cazul în care vor câştiga primul meci, Begu şi Niculescu vor fi adversare în turul al doilea.

La dublu masculin, în primul tur, perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, favorită nr. 11, va întâlni cuplul Philipp Petzschner (Germania) / Mihail Iujnîi (Rusia), în timp ce Florin Mergea și Dominic Inglot (Marea Britanie), favoriți numărul 16, îi vor înfrunta pe australienii Luke Saville și Jordan Thompson. Mergea şi Tecău ar putea fi adversari în faza sferturilor de finală.

