Harry Tavitian, în concert la Bucureşti

Pianistul constănţean Harry Tavitian se va reîntâlni cu publicul bucureştean, în această sâmbătă, de la ora 20.00, la cea de-a treia ediţie a Festivalului „Freedom Jazz in the City”, de la restaurantul Mărul de Aur. Jazzmanul de la mare va cânta alături de Cserey Csaba (tobe şi percuţie).

„Am primit cu bucurie invitatia Fundatiei Bravo de a concerta la Festivalul Freedom Jazz in the City şi de a mă reîntâlni cu publicul bucureştean. Voi cânta împreună cu prietenul şi colegul meu de la Satu Mare, Cserey Csaba. Este unul dintre cei mai inventivi percuţionişti români de jazz şi se numără printre partenerii mei preferaţi. În ultimii zece ani, am cântat împreună în duo, trio sau ca invitat al formaţiei mele, Orient Express, în numeroase concerte. Îmi este un partener foarte drag. Are mult rafinament, sensibilitate, plus un simţ extraordinar al ritmului şi al… umorului”, a spus, pe blogul său, Harry Tavitian.

La rândul său, Cserey Csaba spune, despre prietenul său: „Harry e un om foarte interesant, misterios, atras ca si mine de lumea Orientului. Simt că în jazz mă exprim pe mine însumi şi reuşesc să transmit această emoţie şi publicului”.

Cei doi au colaborat şi în cadrul proiectului „Teach Me Tonight”, realizat în 2009, de Institutul Cultural Român, lansând totodată împreună, în urmă cu cinci ani, CD-ul „Naşterea”. Despre muzica de pe acest album care prăznuieşte Naşterea Domnului, istoricul englez Roger Griffin spunea că „exprimă puterea de a transcende a muzicii, în toate tradiţiile şi formele sale”.