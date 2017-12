Harvey Weinstein susţine interzicerea deţinerii de arme de foc în SUA

Unul dintre mogulii de la Hollywood, producătorul Harvey Weinstein, ia poziţie faţă de violenţa de multe ori gratuită din filme, anunţând că nu va mai finanţa… proiecte cinematografice cu mult sânge, pentru a sprijini campania pentru interzicerea armelor de foc în SUA, conform unui interviu oferit CNN.

Producătorul Harvey Weinstein este cunoscut pentru seria de filme horror “Scream”, dar şi pentru celebrele şi violentele filme “Pulp Fiction” şi “Inglourious Basterds”, în regia lui Quentin Tarantino. El a anunţat însă că doreşte să-şi schimbe direcţia carierei printr-o anunţată colaborare cu Meryl Streep, la filmul “The Senator's Wife”, care se va concentra asupra controversatei probleme legate de dreptul americanilor de a deţine arme de foc. Weinstein a precizat că, “după ce vor vedea acest film, membrii National Rifle Association - NRA, organizaţie a deţinătorilor de arme de foc din America, îşi vor dori să nu se fi născut”.

“Vreau să aleg mai atent filmele pe care le voi produce, în aşa fel încât să nu mai fie violente sau nu chiar atât de violente cum erau. Am ajuns la concluzia că nu mai pot să fac filme violente şi să susţin că nu am nicio problemă dacă sunt văzute de copiii mei. Nu vreau să fiu un ipocrit. De mai mulţi ani simpatizez cu cauza înăspririi regimului armelor în SUA, dar am fost foarte bun în a ignora această problemă, prefăcându-mă că nu este şi problema mea. Acum, însă, oricât de mult mi-aş dori să pretind că această problemă nu există, oricât mi-aş dori să-mi continui viaţa la fel ca până acum, am ajuns la concluzia că nu se mai poate”, a susţinut Harvey Weinstein.