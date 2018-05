HC Dobrogea Sud a pierdut la Călărași

18:54:01 / 06 Mai 2018

contraperformanta

Parca HC Dobrogea Sud era decisa sa incheie duelul cu Dunarea astazi :))) Foarte hotarati, ce-i drept. Ne-a rămas lupta pentru locul cinci și ne vom bate pentru el. Suntem în al treilea an de la înființare și am cucerit deja două trofee, Cupa și Supercupa României. Chiar dacă în campionat nu a mers așa cum ne-am dorit, trăgând linie, a fost un an foarte bun" Un an foarte bun, domnu' presedinte? Ce vrajeala de 2 bani, de fapt ati ratat obiectivul prinicpal, v-a facut FRH cadou Cupa si ati castigat Supercupa cu o echipa Dinamo in vacanta, care castigase tot ce se poate castiga. In EHF ati ratat prosteste returul cu Magdeburg. Bugetul avut la dispozitie va obliga la locurile 1-2 si voi ati ajuns sa trageti pentru locul 5! Management defectuos! La anul, dupa aceasta campanie de transferuri semiratata, ce scuze veti mai gasi, Cupa nu v-o mai face nimeni cadou! Aduceti un inter stanga ca lumea, o rezerva decenta la Cutura si extrema! Pe stanga aveti un jucator de 35 de ani, unul de 39!