HC Dobrogea Sud nu mai vrea repetat incidentul de miercuri

Pentru iubitorii handbalului constănţean, momentele de tensiune şi panică înregistrate miercuri seară, în Sala Sporturilor din Constanţa, în finalul partidei HC Dobrogea Sud Constanţa - Dinamo Bucureşti, au reprezentat o premieră nedorită. Clubul constănţean a dorit să-şi exprime punctul de vedere în legătură cu cele întâmplate în finalul meciului din semifinala Ligii Naţionale de handbal masculin, cu speranţa că astfel de evenimente neplăcute nu se vor mai înregistrat în Sala Sporturilor la întâlnirile de handbal.

Iată în continuare comunicatul complet postat de HC Dobrogea Sud pe pagina oficială de facebook -

În urma analizei tuturor părerilor, punctelor de vedere şi presupunerilor, mai mult sau mai puţin reale, care s-au publicat peste tot după incidentul care nu face cinste handbalului românesc de la meciul cu Dinamo Bucureşti din data de 26.04, Clubul Sportiv HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANŢA doreşte să clarifice şi să nu mai lase loc de niciun fel de interpretări faţă de anumite afirmaţii care nu sunt compatibile cu realitatea.

Fiind club organizator şi nu club oaspete, suporter sau membru al vreunei galerii, considerăm că afirmaţiile noastre vor oglindi cu exactitate cauzele principale care au produs nefericitul eveniment şi sperăm ca acesta să fie ultimul subiect postat cu această temă.

În primul rând, dorim să mulţumim şi să felicităm publicul constănţean pentru atmosfera extraordinară, pentru susţinerea şi pasiunea faţă de echipa noastră care a readus emoţia şi bucuria în Sala din Constanţa. Ne înclinăm şi jos pălăria în faţă publicului nostru!

Trecând de la lucruri plăcute, la lucruri mai puţin plăcute (că aşa-i în sport), dorim să clarificăm încă de la început un aspect pe care mulţi reprezentanţi şi susţinători ai clubului Dinamo, printre care chiar şi un membru de prim rang al Federaţiei Române de Handbal, susţin în mod aberant şi imposibil de luat în seamă, faptul că clubul nostru a pus la dispoziţia galeriei dinamoviste DOAR 70 de locuri pentru 100 de persoane. Acest lucru este total fals şi uşor de demonstrat din filmările publicate. Clubul nostru a asigurat un număr de peste 160 de locuri unde toţi membri galeriei au avut spaţiu suficient în tribune şi chiar locuri libere lângă aceştia, creându-se astfel un spaţiu de siguranţă fiind flancaţi de un cordon format din reprezentanţi ai firmei de pază Zip Escort. Conform Regulamentului FRH, clubul gazdă poate rezerva echipei oaspete un loc în tribune de 10% din capacitatea Sălii. La un număr total de 1560 de locuri din sală, organizatorii au alocat bucureştenilor acest număr de 160 de locuri. Nu credem că galeria Dinamo a fost înghesuită în vreun fel şi acest lucru a determinat violenţa şi comportamentul grosolan al musafirilor noştri. La astfel de spectacole sportive, bineînţeles dacă suporterul este civilizat, încurajarea şi fair-play-ul nu ţine cont de locul ocupat în tribună sau de cine este vecinul de scaun. Civilizaţia şi educaţia o ai sau nu.

Chiar dacă sala noastră este mică şi de multe ori neîncăpătoare, echipa noastră a găzduit multiple şi variate galerii atât din ţară cât şi străinătate. Am găzduit galeria echipei Călăraşi care sunt extrem de pasionaţi de echipa lor, dar întâlnirea a fost extrem de amiabilă şi fair.play. Galeria echipei Odorhei care a dat şi ea dovadă de maturitate şi civilizaţie. Am avut numeroşi musafiri ai galeriilor din Spania, Valladolid, Danemarca, Skjern, sau suporterii echipei Pick Szeged, însă cu toţi aceştia am legat prietenii frumoase.

Cu multă tristeţe şi dezamăgire trebuie să recunoaştem că astfel de incidente pornesc de la atitudinea şi reacţiile încă “neşlefuite” şi imature ale anumitor suporteri dinamovişti. Un ultim eveniment asemănător (tot în sală, la un meci de handbal) s-a întâmplat, din nefericire, şi la meciul acestora cu Steaua. Nu mai vorbim de fotbal.

Din acest motiv este puţin cam forţată atitudinea multor susţinători ai echipei Dinamo care încearcă să incrimineze şi să paseze pisica în curtea echipei noastre pentru incidentele de la ultimul meci. Conform filmărilor şi punctului de vedere al Jandarmeriei Constanţa, incidentul a luat amploare nu în urma cuvintelor triviale ale membrilor galeriei Dinamo sau a altor gesturi necuviincioase, ci de la faptul că un reprezentant al dinamoviştilor a agresat fizic un agent de pază Zip Escort, fapt care a condus la intervenţia de apărare şi de evacuare a dinamoviştilor după ce lucrurile au scăpat de sub control. Pentru a se evita panica, suporterii dinamovişti au fost evacuaţi imediat pe terasa exterioară a sălii sporturilor. Aici dorim să ne cerem scuze tuturor suporterilor prezenţi la meci pentru intervenţia agenţilor de pază cu spray lacrimogen, utilizat necorespunzător pentru a domoli spiritele, dar, din dorinţa de a aplana incidentul cât mai rapid şi fără repercursiuni majore au determinat crearea unei atmosfere irespirabile şi scurte momente de panică în colţul tribunei de lângă galeria dinamovistă care era ocupată în mare parte de soţiile şi copiii jucătorilor. Şi acest fapt demonstrează faptul că nu am fost de la început sceptici şi neîncrezători în comportamentul dinamoviştilor, având încredere în educaţia acestora de vreme ce nu am considerat o problemă de siguranţă poziţionarea galeriei în vecinătatea tribunei ocupată de familiile sportivilor. Din păcate, am rămas dezamăgiţi.

Cât despre afirmaţiile eronate conform cărora jucătorul Angelovski Branislav s-a suit în tribună şi a agresat suporteri dinamovişti, acest lucru este total fals. Jucătorul Angelovski, şi nu numai, s-a agăţat de bara care delimitează tribuna de teren pentru a lua atât copiii sportivilor din tribune şi a-i coborî în teren pentru a fi în siguranţă, cât şi alţi copii care erau speriaţi de cele întâmplate. În acele momente, jucătorii noştri se gândeau numai la siguranţa oamenilor, în special a copiilor din tribune şi nu la violenţă. Singurul scop a fost evacuarea copiilor din tribune în teren pentru a fi feriţi de busculada creată între dinamovişti şi agenţii de pază, dar şi de mirosul înţepător şi inconfortabil creat de sprayul lacrimogen.

În acele momente, observatorul FRH a considerat oportună întreruperea partidei pentru aerisirea sălii. După 10 minute de pauză meciul s-a reluat în aplauzele suporterilor noştri care au rămas alături de noi până la finalul victorios al echipei noastre.

Este trist şi regretabil faptul că timp de 58 de minute toti suporterii prezenţi în sală au fost civilizaţi, iar bucuria şi atmosfera erau emoţionante, cum nu a mai fost demult în sala noastră, însă cu 2 minute înainte de final, la un avantaj de 2 goluri pentru echipa noastră, lucrurile să degenereze şi să se transforme în cel mai mai mare coşmar al unui eveniment sportiv.

Ne cerem scuze în numele celor ce au cauzat acest eveniment ostil sportului şi sperăm ca orgoliile şi ameninţările care au curs până acum pe reţelele de socializare şi care nu îşi au locul în sport, să se transforme în prietenie şi bucuria revederii pe teren şi în tribune. Vom fi mult mai apreciaţi de toţi dacă vom veni şi ne vom reîntâlni toţi cu zâmbetul pe buze, decât să fim sălbatici şi necivilizaţi. Haideţi să demonstrăm că sportul formează prietenii de-o viaţă şi că violenţa nu are nimic în comun cu sportul. Haideţi să învăţăm copiii ce înseamnă respect, prietenie, fair-play prin sport şi prin atitudini, în teren şi tribune, pline de bucurie şi susţinerea echipei favorite în mod civilizat. Haideţi să evoluăm şi să fim mai buni şi mai deschişi unii cu alţii. Ostilitatea nu ne face cinste. Sportul formează caractere frumoase, iar cei care împiedică acest lucru ar trebui să renunţe atât la acest sport cât şi la a mai reprezenta sau susţine handbalul.

Orgoliile, ameninţările inutile şi incitarea la violenţă prin diferite campanii nu vor avea consecinţe pozitive. Cei care promovează atitudini ostile faţă de sportivi sau suporteri, în general, nu iubesc handbalul şi nici nu ştiu ceea ce înseamnă sportul. De aceea, considerăm că un susţinător inteligent şi educat va ignora orice incitare negativă de defăimare a handbalului şi a jucătorilor.

Vom încerca să catalogăm acest incident drept unul izolat şi că nu se va mai repeta niciodată. A fost singura şi ultima dată când copiii noştri vor mai vedea în sala din Constanţa asemenea ostilităţi.

Ne cerem scuze încă o dată şi vă asigurăm pe toţi de respectul şi aprecierea noastră. Respectăm atât toate echipele, cât şi suporterii acestora. Handbalul şi suporterii noştri sunt cele mai de preţ lucruri pentru noi.

