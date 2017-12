HC Dobrogea Sud va juca un meci fără spectatori

06:51:26 / 04 Mai 2017

Sanctiuni

Sanctiunile date celor doua cluburi si jucatorilor eliminati cartonas rosu sunt blande. Presa locala la care s-au asociat si uniii comentatori locali au dat verdictul categoric,vinovata galeria oaspete,fara sa analizeze si cauzele incidentelor. Plasarea galeriei Dinamo in mijlocul spectatorilor si suporterilor locali a fost total gresita(cred ca intentionat!) ea nefiind clar izolata. Ii recomand presedintelui Ionut Stanescu sa analizeze si prestatia firmei de paza si indeosebi solutia aleasa de a folosi gaze lacrimogene in interiorul salii. Acolo ei erau multi copii care,cel putin pentru o perioada,vor avea in memorie clipele de haos si groaza traite in aerul imbacsit de gaze. Felicit inca odata handbalistii nostri care au incercat si reusit,sa extraga din vecinatatea incidentelor multi copii speriatii si pe doamna Francu pentru toate eforturile depuse pentru linistirea spiritelor