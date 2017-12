HC Farul a reluat pregătirile cu gândul la promovare

După aproape două luni de vacanță, HC Farul a reluat luni dimineață pregătirile pentru al doilea sezon în Divizia A din istoria clubului înființat în vara anului trecut. Elevii lui Eden Hairi au făcut un antrenament ușor pe plaja din stațiunea Mamaia, urmând ca în această săptămână să se pregătească doar pe nisip, iar săptămâna viitoare să fie definitivat programul de pregătire, în funcție de buget. Handbaliștii constănțeni, care au încheiat campionatul trecut pe locul 5 în clasamentul Seriei A, și-au propus să atace promovarea în Liga Națională, obiectivul oficial fiind clasarea pe una dintre primele trei poziții. „Sezonul de debut a fost unul reușit pentru o echipă nou-înființată, mai ales că ne propuseserăm locurile 1-6 și am terminat pe un merituos loc 5. Obiectivul pentru noul sezon a fost stabilit încă de la finalul campionatului trecut - clasarea pe unul dintre primele trei locuri, ceea ce ne-ar asigura cel puțin prezența în barajul pentru promovare. Prima clasată merge direct în Liga Națională, iar următoarele două la baraj”, a spus antrenorul Eden Hairi.

În privința lotului, HC Farul speră să realizeze câteva transferuri care să întărească echipa, existând discuții avansate în acest sens. „Toți cei aflați sub contract s-au prezentat deja la antrenamente, dar avem și doi jucători de la Dunărea Călărași, care au încheiat junioratul și au venit în probe. Noile achiziții sunt portarul Bogdan Fuică și extrema dreaptă Laurențiu Nițu, ambii de la CSM Galați, cu care au evoluat în Liga Națională. De asemenea, este vorba de interul stânga Alin Smeu, de la CSM Focșani, dar este încă sub contract și trebuie să ajungem la un acord cu clubul, și interul stânga Adrian Lupșe, de la CSM Satu Mare, care ne poate ajuta foarte mult”, a explicat Eden Hairi. Gruparea de pe litoral are la dispoziție timpul necesar pentru a face noi achiziții, ținând cont că startul Diviziei A este programat la mijlocul lunii septembrie.

