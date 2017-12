HCDS s-a despărțit de antrenorul Christian Gaudin

Începutul sub așteptări din Liga Națională a formației masculine Handbal Club Dobrogea Sud Constanța a determinat conducerea echipei de la țărmul mării să renunțe la serviciile antrenorului francez Christian Gaudin. HCDS a câștigat Supercupa României, însă în primele șase etape ale campionatului a înregistrat două victorii, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri, picătura care a umplut paharul fiind eșecul de joi seară, de la Focșani, scor 19-21. În plus, jocul prestat de handbaliștii constănțeni nu a fost unul dătător de speranțe în perspectiva participării în Cupa EHF, astfel că s-a ajuns la această decizie.

„Am reziliat contractul pe cale amiabilă, pentru că am ajuns la concluzia că este cea mai bună soluţie în momentul actual. Vom stabili o strategie şi împreună cu membrii Consiliului Director sper că vom găsi rapid cea mai bună soluţie”, a spus preşedintele HCDS, Ionuţ Rudi Stănescu.

„Îmi pare rău că nu am putut demonstra că puteam face mai mult. Timpul a fost prea scurt ca să ne cunoaştem. Ştiam că aşteptările sunt mari, dar pentru a fi o situaţie bună la echipă îţi trebuie un timp de lucru. Lipsa rezultatelor contează, chiar dacă am câştigat un trofeu. Am lucrat cu un preşedinte corect. Nu mă pot simţi bine, deoarece îmi doream să obţin rezultate la această echipă. Nu ştiu dacă am greşit. Le mulţumesc suporterilor care ne-au susţinut şi sper că publicul va fi recompensat marţi, în meciul cu Turda”, a declarat Christian Gaudin.

