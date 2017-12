HCM Constanţa, apreciată de adversari şi presa croată

Campioana şi cîştigătoarea Cupei României, Handbal Club Municipal Constanţa, a părăsit Cupa Cupelor în sferturile de finală, dar rămîne cu mulţumirea de a fi luptat pînă la capăt cu puternica adversară, Croaţia Zagreb. Handbaliştii constănţeni au dovedit putere de revenire (chiar dacă au fost conduşi în prima repriză cu opt goluri diferenţă), insuficientă însă pentru a întoarce soarta calificării în ultimele cinci minute ale partidei retur. O calificare compromisă însă în bună măsură la Constanţa, cînd nu au profitat pînă la capăt de căderea din jocul croaţilor. “Cînd am spus că putem cîştiga la Zagreb, multă lume m-a crezut nebun. Am avut mari şanse de calificare, dar le-am pierdut tot pe mîna noastră. Cred că meciul de la Constanţa este irepetabil, iar neatenţia din prima repriză, cînd băieţii noştri nu au fost sută la sută convinşi că pot întoarce rezultatul aici la Zagreb, a dus la acest rezultat. Regret fantastic de mult pentru iubitorii handbalului constănţean că vor fi privaţi de meciuri europene în acest sezon, dar vreau să cred că sîntem pe drumul cel bun, pentru că în prima repriză cu Steaua şi în a doua cu Zagreb am jucat handbal adevărat”, a rezumat directorul executiv Nurhan Ali istoria dublei întîlniri cu Croaţia Zagreb. “Am avut momente în repriza a doua cînd ne-am apropiat de ceea ce ar trebui să joace echipa noastră. În repriza a doua am schimbat sistemul de apărare. Sistemul cinci plus unu agresiv din prima parte nu a funcţionat, pentru că viteza de pasare a croaţilor a fost mai mare decît puterea de anihilare a jucătorilor noştri. Ştiam că lucrează mult pe încrucişări. Apărarea şase-zero a început să echilibreze jocul, dar vechile noastre carenţe, ratările unu contra unu, au determinat diferenţa aici, ca şi la Constanţa”, a explicat după meciul din Croaţia antrenorul Lucian Râşniţă. “Apărarea noastră a scîrţîit la început şi ne-au prins des pe faza a doua. Am ratat iar foarte mult. Dacă am fi crezut cu adevărat în şansa noastră de calificare, cred că am fi putut întoarce rezultatul de la Constanţa. Oricum, am arătat că sîntem o echipă valoroasă şi putem bate pe oricine”, a spus unul dintre cei mai buni jucători la Zagreb, interul dreapta Bogdan Şoldănescu.

Puterea de luptă şi valoarea (arătată, din păcate, doar în unele perioade ale celor două jocuri) formaţiei constănţene le-a pus serioase probleme adversarilor croaţi. “În prima repriză am jucat foarte bine, am reuşit să spargem apărarea Constanţei şi ne-am desprins la şapte goluri. Nu ştiu ce s-a întîmplat după pauză, au apărut aceleaşi găuri negre ca la Constanţa, n-am fost concentraţi zece minute şi ei au profitat. A rezultat un meci tare, s-au apropiat la un singur gol şi au luptat pentru calificare. Au fost foarte periculoşi. Cred că HCM are un portar foarte, foarte bun, extreme rapide şi o echipă foarte valoroasă”, a declarat căpitanul gazdelor, Zlatko Horvat, nici presa croată nefiind departe de aprecierea internaţionalului croat. Cotidianul de sport “Sportske Novosti” a făcut în numărul de luni radiografia jocului dintre Croaţia Zagreb şi HCM Constanţa, salutînd calificarea campioanei Croaţiei, dar remarcînd şi jocul bun al handbaliştilor constănţeni: “Calificarea nu s-a dovedit o formalitate. Românii au reuşit să întoarcă jocul şi să se apropie ameninţător, anihilîndu-i la nouă metri pe Duvnjak (18 ani, campion mondial de tineret), omul primei reprize, Valcic şi Horvath. Apărarea şase-zero le-a pus mari probleme, HCM revenind de la 22-28 la 27-28. Cinci goluri consecutive, un semnal de alarmă pentru semifinalele Cupei Cupelor”. Cel mai bun jucător al partidei a fost desemnat Ionuţ Rudi Stănescu (17 intervenţii), portarul nostru primind nota maximă, cinci! Omologul său, Somic, a fost notat cu patru, la fel ca Toskic, Vukic, Timofte şi Dragicevic. Cel mai slab handbalist al meciului a fost numit internaţionalul român Rareş Jurcă, notat cu doi! Ziarul croat mai laudă atitudinea suporterilor constănţeni, veniţi cu două autocare să-şi încurajeze pînă la capăt echipa favorită.

Cum aventura europeană a luat sfîrşit, toată atenţia se îndreaptă acum spre campionat şi Cupa României. După ce au petrecut ziua de ieri la Zagreb, constănţenii au revenit acasă în această dimineaţă şi se gîndesc deja la derby-ul de sîmbătă, din Liga Naţională, cu Dinamo, programat de la ora 11.00, în Sala Sporturilor.