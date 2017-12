HCM Constanţa continuă în Europa

Sîmbătă seară, la Sala Sporturilor, Handbal Club Municipal Constanţa a obţinut biletele pentru optimile de finală ale Cupei Cupelor, în urma rezultatului de egalitate, scor 29-29, din disputa cu Banik Karvina. Aflaţi în acest moment pe poziţia secundă în clasamentul Grupei E a Ligii Campionilor, handbaliştii constănţeni pot spera chiar la o prezenţă în optimile celei mai puternice competiţii europene, în cazul în care, în ultima etapă, Banik Karvina va cîştiga întîlnirea cu danezii de la Svendborg.

Victorioşi pe terenul campioanei Cehiei, Banik Karvina, în prima etapă, scor 34-31, Stavrositu şi compania şi-au propus să repete performanţa şi pe teren propriu. Şi începutul le dădea speranţe, HCM-ul conducînd cu 2-0 după primele două minute. Replica oaspeţilor nu s-a lăsat aşteptată şi tabela s-a încinat treptat în favoarea “lanternei“ roşii şi după 20 de minute de joc Banik avea un avantaj incredibil: 12-6. Cu Mihai Popescu între buturi, HCM Constanţa a revenit pe finalul reprizei, astfel că la pauză diferenţa scăzuse la doar trei goluri: 14-17.

La reluare, antrenorul constănţenilor a riscat şi l-a trimis în teren pe Săulescu, incomplet refăcut. Mutarea a fost perfectă şi cu o apărare mult mai agresivă, formaţia de pe litoral a preluat frîiele partidei. Drept dovadă, în min. 44, golul lui Smigic a adus gazdele în avantaj, 22-21, şi a treia victorie în acest sezon de Liga Campionilor părea să fie extrem de aproape. Inexplicabil, au apărut din nou erorile şi ratările, inclusiv de la linia de 7 metri, şi cehii au puncte de cinci ori consecutiv. Spectacolul a continuat însă şi cu sprijinul publicului, puţin numeros, HCM Constanţa a răsturnat senzaţional situaţia: 28-26, în min. 57. Finalul a fost la limita infarctului, cu 50 de secunde înainte de ultimul fluier, constănţenii avînd un singur gol avantaj: 29-28. Din păcate, defensiva nu a rezistat la ultimul atac al cehilor şi Tomas Heinz a reuşit golul egalării, stabilind rezultatul final: HCM - Banik 29-29.

Au evoluat formaţiile - HCM: Stănescu (10 intervenţii), M. Popescu (5 intervenţii), Smigic 9 goluri, Toma 5g, Dragicevic 4g, Stavrositu 3g, Buricea 3g, Timofte 2g, Kovalenko 1g, Giotoiu 1g, Kazic 1g, Streja, Săulescu, Şoldănescu; Banik: Mrkva (9 intervenţii), Marjanovic (2 intervenţii), T. Heinz 7g, Pozarek 5g, Plsek 4g, K. Heinz 3g, Zdrahala 3g, Kornan 2g, Kubis 2g, Indjic 1g, Sulc 1g, Rachac 1g, Mrozek, Szymon.

Supăraţi, dar optimişti

Supăraţi că au ratat victoria, jucătorii constănţeni au spus însă că mai speră totuşi la calificarea în optimile Ligii Campionilor. “A fost un meci frumos, între două echipe aflate într-o perioadă delicată. Egalul nu este însă un rezultat slab, pentru că ne foloseşte mult în clasament. Experienţa prea mică pe care o au unii jucători ne-a costat. Ştiu că multă lume este supărată pe noi, dar echipa este în formare şi trebuie să ne gîndim dacă putem mai mult în acest moment“, a spus Marius Stavrositu. “Ne-am fi bucurat să fie o victorie, dar nici egalul nu este rău. Ne-au lipsit cîţiva jucători de bază din cauza accidentărilor, dar am demonstrat că sîntem uniţi şi că luptăm pînă în ultima secundă. Tragem speranţe că Gudme va pierde în Cehia, pentru că Banik a arătat că este o formaţie valoroasă“, a adăugat Laurenţiu Toma. “A fost un joc de angajament, cu virtuţii tehnice. Am început greu, pentru că sîntem în căutarea unei formule de echipă, un < şapte > pe care să-l găsim cît mai curînd. Împotriva lui Banik am jucat cu sufletul. Sîntem primii care ne gîndim la calificarea în optimi, dar trebuie să fim realişti şi ne dăm seama că totul depinde de rezultatul de la Karvina“, a declarat antrenorul Lucian Rîşniţă. “Vrem să învingem Gudme în ultima etapă şi să obţinem prima victorie“, a completat cel mai bun jucător al cehilor, Ondrej Zdrahala.

Banik Karvina - HCM Constanţa 31-34

GOG Svendborg Gudme - THW Kiel 28-32

THW Kiel - Banik Karvina 44-25

HCM Consţanta - GOG Svendborg Gudme 33-28

HCM Consţanta - THW Kiel 28-37

GOG Svendborg Gudme - Banik Karvina 45-32

Banik Karvina - THW Kiel 26-50

GOG Svendborg Gudme - HCM Constanţa 33-17

THW Kiel - GOG Svendborg Gudme 34-32

HCM Constanţa - Banik Karvina 29-29

Clasament Grupe E

1. THW Kiel 5 5 0 0 197-139 10

2. HCM Constanţa 5 2 1 2 141-158 5

3. GOG Gudme 5 2 0 3 166-148 4

4. Banik Karvina 5 0 1 4 143-202 1