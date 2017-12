HCM, neînvinsă în Cupa EHF

Campioana României la handbal masculin a depăşit cu bine cel mai dificil examen de până acum din Cupa EHF, încheind la egalitate, scor 29-29, partida susţinută duminică seară, în deplasare, cu Chambery Savoie. Debutanţi în Cupa EHF, constănţenii au înregistrat trei victorii şi un rezultat de egalitate în cele patru meciuri de până acum, două cu Mors Handbold, în turul al treilea, un succes cu Sporta Hlohovec şi un egal cu Chambery, ultimele două în Gupa D a competiţiei.

Remiza de la Chambery valorează cel mai mult dintre aceste rezultate, fiind obţinută, în deplasare, împotriva principalei contracandidate la calificarea în sferturile de finală ale Cupei EHF. “Delfinii” pot spune că au pierdut un punct în Franţa, gazdele reuşind să egaleze în ultimele secunde ale partidei. La final, constănţenii au criticat maniera de arbitraj a polonezilor Bartosz Leszczynski şi Marcin Piechota. Albert Cristescu a primit, în prima repriză, două eliminări foarte rapid, văzând cartonaşul roşu în min. 40. A fost apoi urmat la cabine şi de colegul său de post, Marius Novanc, eliminat în ultimul minut, tot pentru trei eliminări temporare. „Am fost mai buni decât Chambery, însă unele decizii ale arbitrilor ne-au tras în jos. Am jucat bine atât în atac, cât şi în apărare, dar deciziile arbitrilor au fost sub orice critică”, a declarat antrenorul principal al campioanei României, Zvonko Sundovski.

Chiar şi aşa, HCM are în acest moment prima şansă la poziţia secundă în grupă. „Este un punct mare pentru noi, obţinut în deplasare împotriva unei echipe care se bate cu noi pentru un loc în sferturile de finală”, consideră tehnicianul macedonean al HCM-ului. „A fost un meci pe viaţă şi pe moarte pentru că, aici, orice punct contează. Acest egal este pentru noi ca o victorie, deoarece ne oferă şanse de a trece mai departe. Am dat dovadă de caracter şi am dovedit şi celor din Franţa, şi celor din Constanţa că spiritul HCM-ului întotdeauna învinge”, a afirmat şi căpitanul Laurenţiu Toma. În etapa a 3-a a Cupei EHF, HCM Constanţa va întâlni duminică, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor, echipa germană Fuchse Berlin.

MIERCURI, MECI LA CONSTANŢA, ÎN LN Delegaţia campioanei României urma să revină în cursul acestei dimineţi la Constanţa, plecarea din Lyon pe ruta Paris - Bucureşti - Constanţa fiind programată ieri, în jurul prânzului. Mâine, la Sala Sporturilor, de la ora 18.45, HCM Constanţa va întâlni, în etapa a 18-a a Ligii Naţionale, pe CS Caraş-Severin.