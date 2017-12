HCM s-a calificat în grupele Cupei EHF!

Handbal Club Municipal Constanța a obținut, sâmbătă, o nouă victorie de răsunet în Cupele Europene la handbal masculin, impunându-se, cu scorul de 30-29 (15-15), în confruntarea, din deplasare, cu echipa norvegiană Elverum Handball, din turul al treilea al Cupei EHF. Învingătoare și în prima manșă, de la Constanța, scor 27-21, campioana României s-a calificat în grupele principale ale competiției cu scorul general de 57-50. În fața unei săli care a crezut într-o spectaculoasă răsturnare de scor după eșecul de la Constanța, HCM a demonstrat că rămâne o formație greu de învins. Dacă în afara terenului Toma și compania sunt neputincioși în fața problemelor financiare ale clubului, pe teren handbaliștii pregătiți de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic au dat încă o dată dovada unui profesionalism exemplar. Lipsiți și de aportul a doi jucători de bază, Angelovski și Adzic, fără bani de peste cinci luni și cu perspectiva sumbră de a rămâne în continuare neplătiți, campionii României și-au păstrat blazonul și au reușit un nou meci foarte bun într-o țară unde handbalul nu are nevoie de nicio prezentare. Elverum a sperat în calificare în special în primele 30 de minute, când, ca și la Constanța, a condus pe tabelă, uneori și cu trei goluri, 11-8 în min. 21, dar la pauză cele două formații au intrat la cabine braț la braț, scor 15-15, după două goluri reușite de Humet, principalul marcator al Constanței în această partidă. Echilibrul s-a menținut și în partea secundă, dar de data aceasta HCM a fost echipa care a condus aproape în permanență, chiar dacă numai cu un singur gol: 16-15 - min. 31, 19-18 - min. 34 sau 20-19 - în min.42. Chiar dacă gazdele au forțat mai mult, uneori jocul lor fiind la limita regulamentului, forma foarte bună a portarului Mihai Popescu a demoralizat treptat formația norvegiană. Elverum nu a putut să conducă decât rareori pe tabelă în această repriză, și atunci la cel mult un gol, dar în ultimele cinci minute avantajul a fost mereu de partea constănțenilor: Humet a înscris în min. 55 pentru 27-26, iar Cristescu a păstrat avansul minim în min. 58, scor 29-28. S-a încheiat 30-29 pentru HCM Constanța, campionii României sărbătorind la final prin tradiționala horă a bucuriei a doua prezență consecutivă în grupele Cupei EHF. Pentru HCM Constanța au marcat: Humet 10g, Toma 7g, Șomlea 4g, Cristescu 3g, Buricea și Stavrositu - câte 2g, Enescu și Rakcevic - câte 1g. De la gazde s-au remarcat Lindboe și Mitrovic - ambii cu câte 5g. „Am venit să câștigăm, am reușit, suntem bucuroși și acum ne dorim o grupă accesibilă pentru a ajunge din nou foarte sus în această competiție “ a declarat portarul Mihai Popescu, care a apărat și o lovitură de la 7 m la ultima fază a partidei. „Am demonstrat că rămânem o echipă mare. Aveam un avantaj de șase goluri, dar am plecat la drum cu speranța că vom învinge din nou și acest lucru s-a și întâmplat”, a mărturisit și Marius Stavrositu. „A fost un meci complet. Am evoluat foarte bine atât în atac cât și în apărare și se poate spune că ne-a cam ieșit totul în acest meci”, a afirmat și Javier Humet, desemnat cel mai bun jucător al partidei. Tragerea la sorți a partidelor din faza grupelor va avea loc joi, la Viena. De precizat că HCM Constanța va fi și în acest an singura reprezentantă a României în grupele Cupei EHF, după ce Știința Bacău și Potaissa Turda au fost eliminate. Învinși în tur cu 32-27, băcăuanii au pierdut și pe teren propriu partida cu Team Tvis Holstebro, scor 29-28. Potaissa Turda a obținut doar o victorie de palmares cu RK Nexe, 26-23 pe teren propriu, după ce în tur cedase cu 20-35.