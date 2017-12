HCM, tot mai aproape de achiziţionarea unui coordonator de joc

După ce a prezentat în urmă cu o săptămînă primele trei achiziţii din această vară, HCM Constanţa este aproape de a da o lovitură pe piaţa transferurilor. Gruparea de pe litoral este la un pas de a-şi asigura serviciile handbalistului croat Kresimir Ivankovic, component al echipei naţionale a ţării sale. În vîrstă de 28 de ani, Ivankovic evoluează pe postul de centru şi are o experienţă vastă, mai ales în Liga Campionilor. Internaţionalul croat, care are 1,87 metri înălţime şi 92 kg, s-a făcut remarcat pentru prima oară la campioana Croaţiei, Badel Zagreb, la care a evoluat în perioada 1998-2002. În acest timp, Ivankovic a disputat o finală de Liga Campionilor, pierdută în faţa Barcelonei în 1999, o semifinală în 2000, cînd a fost eliminat de THW Kiel, şi un sfert de finală în 2001, cedat din nou în faţa catalanilor. În 2002 s-a transferat la Medvescak Zagreb, tot în Croaţia, cu care a participat în Cupa EHF şi în Cupa Cupelor. După trei sezoane, Ivankovic a ales să se mute la Celje Pivovarna Lasko, în Slovenia, cu care a ajuns, din nou, în sferturile Ligii Campionilor, fiind eliminat de Portland San Antonio. A revenit un sezon mai tîrziu la în prima ligă germană, la HSG Wetzlar, pentru care a marcat 58 de goluri în sezonul 2006-2007 şi 104 goluri în 2007-2008. Conform site-ului oficial al clubului german, Ivankovic mai avea contract cu HSG pînă în 2010, dar cele două părţi au ajuns la o despărţire pe cale amiabilă. “Ne-am înţeles cu Ivankovic, dar încă nu a semnat cu noi pentru că este sub constract cu HSG Wetzlar. Impresarul său va merge să rezolve probleme contractuale. Jucătorul vrea să vină la Constanţa şi, dacă vom reuşi să-l transferăm, vom rezolva problema conducătorului de joc. Şi pivotul Silviu Băiceanu este aproape de o reveni la Constanţa, dacă va rezolva problemele cu Goppingen. În plus, sperăm să mai transferăm şi un inter dreapta cu experienţă”, a spus directorul executiv al HCM, Nurhan Ali.