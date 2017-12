Horia Tecău şi-a încărcat bateriile la Constanţa

Cel mai bun tenisman român al momentului, Horia Tecău, a sosit ieri acasă, la Constanţa, pentru o minivacanţă de trei zile în sânul familiei, înaintea participării la Jocurile Olimpice de la Londra. “Chiar şi o zi acasă îmi creează o stare bună. Am alături familia, merg la plajă, iar apa îmi transmite energia pozitivă şi îmi încarc bateriile după o perioadă fantastică, dar extrem de solicitantă. Prima dată a venit anunţul calificării la Jocurile Olimpice. O săptămână mai târziu, am fost anunţat că voi fi port-drapelul României la festivitatea de la Wimbledon. Apoi, finala la Wimbledon şi titlul de la Bastad. Nu îndrăzneam să mă gândesc atât de departe, parcă trăiesc un vis”, a mărturisit sportivul în vârstă de 27 de ani. Tecău, clasat pe locul 11 în clasamentul ATP de dublu, va lua startul în proba de dublu alături de Adrian Ungur, aflat doar pe poziţia a 328-a în ierarhia mondială de dublu. “Ne ştim de când aveam 9 ani şi am mai făcut dublu la juniori, chiar dacă partenerul meu obişnuit era Florin Mergea. Nu-l ştiu atât de bine pe Adi la dublu, dar este clar că trebuie să facem o altă strategie. Nu-l pot pune să joace aşa cum face Lindstedt, cu serviciu-voleu sau cu multă agresivitate la serviciu. Trebuie să găsim modul cel mai bun pentru a ne valorifica punctele forte şi a ne ascunde defectele. Cu Lindtstedt, am făcut acest lucru în timp, dar acum avem la dispoziţie doar câteva zile. Luni plecăm la Londra, iar în după-amiza aceleiaşi zile vom face primele antrenamente. Turneul de tenis va începe sâmbătă, astfel că până atunci trebuie să punem la punct strategia”, a explicat constănţeanul.

EMOŢII MARI. Triplu finalist la Wimbledon, Tecău a mărturisit că are mari emoţii în aşteptarea primei participări la Jocurile Olimpice, mai ales că va fi port-drapelul delegaţiei României la festivitatea de deschidere. “Este o experienţă nouă, unică în viaţa unui sportiv. Abia aşteptam să văd satul olimpic, cum suntem cazaţi, care-i atmosfera la o astfel de competiţie. Ştiu că vom fi departe de Wimbledon, dar am ţinut neapărat să stau în sat, alături de ceilalţi componenţi ai delegaţiei României. Pe majoritatea nu-i cunosc, pentru că nu am timp să urmăresc celelalte sporturi, dar ne vom cunoaşte în cele trei săptămâni de concurs. Va fi o amintire pe care nu o voi uita toată viaţa. De altfel, festivitatea de deschidere va reprezenta cel mai emoţionant moment din carieră. Postura de port-drapel nu reprezintă o presiune în plus, ci o mare onoare, a spus Tecău, dezvăluind ce ar însemna pentru el o medalie la Londra: “Ar fi ca un titlul de Mare Şlem. Reprezint România în fiecare săptămâna, la turneele la care particip, dar acum va fi altceva. Sunt convins că mă va urmări mai multă lume, iar dacă voi câştiga o medalie va fi pentru cele peste 20 de milioane de români!”.

TURNEU CU NOROC. Faptul că turneul olimpic va avea loc la All England Lawn Tennis and Croquet Club l-a bucurat pe tenismenul constănţean. “Londra a fost bună cu mine, mai ales în ultimii ani. M-am bucurat că turneul de la Jocurile Olimpice are loc la Wimbledon, pentru că ne măreşte şansele la un rezultat bun. Jocul meu se mulează mai bine pe iarbă, unde serviciul poate face diferenţa, pentru că este mai greu de returnat. Se va juca aşa cum se întâmplă în fiecare an, doar că va fi mai colorat. Pentru prima oară, vom putea folosi altceva decât albul. Spre exemplu, noi vom avea şorturi roşii şi tricouri albastre, cu steagul României”, a povestit Tecău, care va fi încurajat din tribune de mama sa, Dorinela: “Este important să ai în tribune pe cineva din familie, mai ales că mama m-a crescut şi mergea cu mine la turnee când eram mic. Eu îmi voi face treaba ca de obicei, iar mama mă va încuraja din tribune. Vom vorbi după meciuri sau la finalul turneului”.

ŞANSE MICI LA MIXT. Pe lângă proba de dublu, Tecău ar putea lua startul şi în proba de dublu mixt, unde are un titlu de Mare Şlem în palmares, câştigat alături de americanca Bethany-Mattek Sands, la Australian Open, la începutul acestui an. “Am spus de la început că voi încerca să intru pe tabloul principal alături de cea mai bine clasată jucătoare din România. Din păcate, Monica Niculescu s-a accidentat, astfel că au scăzut şansele de a ne califica. Tabloul este mic, cu doar 16 cupluri, dintre care 12 sunt acceptate direct, iar 4 primesc wild-card. La mixt pot să apară multe surprize, iar dacă treci de primul tur, deja ajungi să joci pentru o medalie”, a explicat constănţeanul, care va face pereche, cel mai probabil, cu Irina Begu.