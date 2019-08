HOSPICE Casa Speranței a intrat în Cartea Recordurilor

HOSPICE Casa Speranţei a stabilit vineri, 30 august, un record mondial prin care fundația devine deținătoarea unui titlu Guinness World Records®. Echipa HOSPICE, cu sprijinul a 268 de participanţi voluntari, a construit cel mai mare mozaic de baloane format din oameni. Acesta a reprezentat o inimă, simbol al devotamentului cu care, de 27 de ani, fundaţia oferă îngrijire paliativă gratuită, pacienţilor săi.

„Suntem extrem de recunoscători că am reuşit să realizăm acest record, pentru pacienţii noştri. Am spus încă de la început că povestea lor merită să fie recunoscută de Guinness World Records® şi am demonstrat că niciun obiectiv nu este prea ambiţios atunci când vrei sa faci bine. Le mulţumim din suflet tuturor oamenilor care s-au alăturat, voluntar, demersului nostru, precum şi partenerilor evenimentului, şi promitem să venim cu noi proiecte şi să continuăm să facem istorie în domeniul paliaţiei din România”, spune Mirela Nemţanu, Director executiv HOSPICE Casa Speranței.

Reprezentantul Guinness World Records®, arbitrul Victor Fenes, a fost cel care a omologat recordul, după ce a participat la eveniment şi a constatat că au fost respectate toate regulile impuse. Printre cele mai importante cerinţe a fost şi cea care stipula ca voluntarii să ţină deasupra capetelor baloanele fabricate din materiale biodegradabile, timp de minimum un minut.

Voluntarii și participanții la record au continuat seara ȋntr-o atmosferă de sărbătoare la concertul Live & Crunchy powered by Carrefour România. Andra, 3 SUD EST și Alex Velea au susținut un spectacol de zile mari ȋn parcarea Centrului Comercial Tom din Constanța.

„Suntem la 4 ani de la extraordinara întâlnire dintre Carrefour și lumea HOSPICE și lucrurile - inclusiv prin acest record - au căpătat deja o nouă perspectivă. Vorbim despre ce e cu adevărat important în societate, despre ce înseamnă responsabilitate, despre cum și unde trebuie să îți canalizezi atenția și energia în sprijinul celorlalți. Dar mai mult decât orice, vorbim despre ceea ce învățăm de la HOSPICE: că trebuie să prețuiești fiecare clipă din viața ta și a celor din jur și că “a ajuta” e un maraton, nu un sprint. Pentru a reuși, e nevoie de toți, împreună.”, declară Anca Damour, Executive Board Member Carrefour.

Responsabilă de comunicarea şi organizarea evenimentului, alături de HOSPICE Casa Speranţei, a fost agenţia de PR Tudor Communication.

„Pentru mine, seara trecută a reprezentat un vis împlinit, care a venit după o perioadă lungă de muncă. Pe lângă bucuria de a fi reuşit un eveniment record, sunt mândră că echipa a contribuit la promovarea speranței pentru pacienții cu boli incurabile. Campania de comunicare a constat într-o leapșă virtuală cu balonul speranței, prin care am încurajat oamenii să doneze prin SMS pentru HOSPICE. Sute de internauţi, jurnalişti şi persoane publice au răspuns pozitiv invitaţiei noastre şi le mulţumesc fiecăruia în parte”, a declarat Mihaela Tudor, CEO Tudor Communication.

Sponsorii evenimentului HOSPICE Casa Speranței au fost Carrefour România, BSB, Catena, Servier (prin Sermedic), Combinatul de Îngrășăminte Chimice (Cich) Năvodari, Game World, Hervis Sports & Fashion, Hotel InterContinental București, Luxury-Photo-Video şi Tropeum.

HOSPICE Casa Speranței, organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov, a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România și este cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.

Organizația are două spitale cu servicii integrate, în Brașov și București, echipe mobile în patru orașe - București, Brașov, Făgăraș și Zărnești, șase sedii destinate oferirii de îngrijire paliativă și educație și peste 100 de paturi pentru internare și activități adiacente, destinate îngrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile. HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, ambulatorii și unități proprii pentru internare, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere. În cei 27 de ani de existență, HOSPICE a adus alinare și speranță pentru peste 30.000 de copii și adulți cu boli incurabile, cât și familiilor acestora.

Poți sprijini pacienții HOSPICE și cauza îngrijirii paliative cu o donație (https://www.hospice.ro/doneaza/) sau cu un sms la 8844 cu textul TIMP (2 euro pe lună). Pentru mai multe informații, accesați www.hospice.ro. Ne găsiți pe Facebook și pe Instagram, iar pe Youtube puteți afla povestea HOSPICE și istoria îngrijirii paliative în România.