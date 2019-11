Hotelul Perla din Mamaia, vândut pentru 4 milioane de euro

Omul de afaceri Mohammad Murad a vândut hotelul Perla din stațiunea Mamaia, una dintre primele unități deținute de firmele sale pe litoral, pentru 4 milioane de euro. Cumpărătorul este firma Inproiect din Iași, care deține hotelul Hilton din capitala Moldovei, dar și două hoteluri în Mamaia. Mohammad Murad a declarat că banii obținuti din vânzarea hotelului Perla vor fi investiți în complexul pe care îl dezvoltă la Olimp. La începutul acestui an, Murad a achiziționat hotelul Craiova din Olimp, pe care vrea sa îl integreze într-un complex care să includă hotelurile Amfitreatru, Panoramic și Belvedere, dar și hotelul Majestic. Complexul ar urma să aibă 1.200 de camere și 3.000 de locuri și să fie transformat într-un resort de 4 stele all inclusive, în urma unei investitii de 40 milioane de euro, sumă în care este inclusă și achiziția hotelurilor. Hotelul Perla din Mamaia, clasificat la trei stele, are 205 camere, dispuse pe 11 etaje, iar de-a lungul anilor a beneficiat de mai multe investiții în renovare, ultima dintre ele în anul 2015.