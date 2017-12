Hrănește păsările sălbatice și câștigi un bilet gratuit la Microrezervație!

12:09:39 / 05 Ianuarie 2016

Pentru Carmen

din pacate cainii aia nu au ce cauta pe strada ....motiv copil omorat de ei.... vrei un caine cumpara ti unul si tine l la tine acasa sau in curte sau in lesa nu pe strada sa i omoare sau muste pe altii.. m am saturat sa mi fie frica de javrele vagaboante de pe strada... am fost muscat de vreo 7 ori ca copil...asa ca ma enerveaza ideea hranirii animalelor vagaboante...nu le am adus eu pe strada si nici din padure nu au venit.. sunt animale lasate de niste oameni inconstienti si acum nu mai avem lod de ele