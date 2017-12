Hugh Laurie îşi păstrează dominaţia în preferinţele americanilor

Actorul britanic a început sezonul de premii cu dreptul, cu două premii importante în gala People\'s Choice. Cea de-a 35-a ediţie a ceremoniei de decernare a premiilor votate de publicul american nu a adus surprize, ci a confirmat statutul de popularitate al unor actori şi producţii de televiziune deja consacrate. Hugh Laurie, de exemplu, şi-a confirmat statutul de cel mai popular actor britanic la Hollywood, fiind recompensat cu două premii, pentru cel mai bun actor într-o producţie de televiziune, în timp ce ”House” a fost desemnată şi cea mai bună dramă. Actorul educat la Cambridge şi-a păstrat şarmul şi pe scenă, unde a urcat alături de colegii săi, pentru a-şi primi premiul.

Queen Latifah a dat tonul ceremoniei de două ore cu o întrebare în spiritul noului preşedinte ales, cu întrebarea adresată celebrităţilor dacă vor putea să îi amuze pe spectatori şi telespectatori şi în 2009. Răspunsul a venit la unison cu sloganul lui Barack Obama: ”Yes We Can”, în traducere Da, sîntem în stare. Actriţa de comedie preferată a americanilor a fost desemnată Reese Witherspoon, care a reuşit această performanţă deşi anul trecut nu a avut decît un singur film, comedia ”Four Christmases”, în care l-a avut ca partener pe Vince Vaughn. La categoria masculină, premiul a fost luat de Adam Sandler. Într-o notă mult mai sobră a urcat pe scenă Christian Bale, care a primit premiul acordat regretatului Heath Ledger, unul dintre cele cinci premii obţinute de noul film din seria Batman, ”Dark Knight / Cavalerul negru”.

Marii favoriţi ai publicului de peste Ocean sînt însă Brad Pitt şi Angelina Jolie. Ambii au fost preferaţi de public pentru rolurile lor din filme dramatice. Cei doi nu au fost prezenţi la ceremonie, dar lipsa lor a fost compensată de multe alte vedete, între care Carrie Underwood, Katherine Heigl şi prezentatorii emisiunii ”Dancing with the Stars”. Alţi premianţi au fost Kate Hudson, care a venit cu întîrziere şi i-a dedicat reuşita sa fiului său, Ryder, care împlinea seara trecută cinci anişori. Şi Will Smith a fost un dublu cîştigător, fiind actorul perfect într-un film de acţiune, dar şi vedeta masculină preferată a americanilor. Chris Brown a fost ales cîntăreţul preferat, dar a fost recompensat şi pentru cel mai bun duet, alături de Jordin Sparks, pentru piesa ”No Air”. Cea mai îndrăgită prezentatoare a unei emisiuni de televiziune a fost aleasă Ellen DeGeneres, care a fost prezentă la ceremonie alături de soţia sa, Portia De Rossi.