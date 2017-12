”Hunger Games”, în fruntea box office-ului nord-american

Ultimul episod al seriei ”Hunger Games”, o versiune postapocaliptică a jocurilor romane de circ combinată cu o revoltă populară, a cucerit box office-ul nord-american de la lansarea sa pe ecrane, fără să constituie o mare surpriză. Filmul a obținut 101 milioane de dolari. Totuși, apetitul publicului pentru aventurile lui Jennifer Lawrence, alias Katniss Everdeen în film, pare să fi ajuns la sațietate: ”Hunger Games - Mockingjay part 2” a avut cel mai slab debut dintre toate filmele seriei care a fost lansată în 2012, subliniază revista de specialitate ”Entertainment Weekly”.

”Spectre” a strâns doar 14,6 milioane de dolari în weekend, în total 153,7 milioane în trei săptămâni de la lansare. Agentul 007 devansează însă ”Snoopy & the Peanuts”, micuțul câine visător din filmul de animație care a reușit în trei săptămâni să aibă încasări de 12,8 milioane de dolari (98,9 milioane de dolari în total). ”The Night Before”, o comedie despre trei prieteni care merg la New York pentru tradiționala petrecere de Crăciun, a ocupat locul 4. Filmul ”Secret in Their Eyes” a avut un debut destul de modest, pe locul 5, cu 6,6 milioane de dolari, în pofida prezenței unor supervedete ca Julia Roberts și Nicole Kidman și a faptului că este o reeditare a filmului argentinian ”El Secreto de Sus Ojos” (Oscar pentru cel mai bun film străin în 2010). Pe locul 6 s-a clasat ”Love the Coopers”, cu 3,9 milioane de dolari în a doua săptămână și 14,9 milioane în total. ”The Martian” sau cum să supraviețuiești singur pe Planeta Roșie a avut încasări de 3,7 milioane de dolari, cumulând în total 213 milioane de dolari în opt săptămâni de la lansare. Pe locul 8 s-a clasat ”Spotlight”, cu Michael Keaton și Mark Ruffalo, care prezintă dezvăluirile ziarului ”Boston Globe” despre scandalul de pedofilie din Biserica Romano-Catolică, cu încasări de 3,6 de milioane de dolari săptămâna aceasta și 5,9 milioane de dolari în trei săptămâni de la difuzare. Pe 9 se află filmul ”The 33”, povestea celor 33 de mineri chilieni rămași blocați în subteran timp de 69 zile. În pofida prezenței lui Juliette Binoche și a lui Antonio Banderas, încasările au fost slabe: 2,2 milioane de dolari (9,9 milioane în două săptămâni).

Pe ultimul loc s-a clasat ”Bridge of Spies” al lui Steven Spielberg, cu Tom Hanks în rolul principal (2 milioane de dolari, 65,1 milioane de dolari în șase săptămâni de la lansare).

