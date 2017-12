Ianis Hagi a semnat un nou contract cu Nike

La doar 18 ani, Ianis Hagi a parafat un contract pe șase ani cu una dintre cele mai puternice firme de echipament sportiv, Nike, fostul mijlocaș al FC Viitorul prelungindu-și astfel înțelegerea semnată în urmă cu doi ani. Transferat în această vară la AC Fiorentina, fiul celui mai bun fotbalist român din toate timpurile a primit o ofertă superioară din punct de vedere financiar pentru a fi imaginea celebrei firme americane. „Sunt bucuros să vă anunț că am semnat un nou contract pe șase ani cu Nike”, a scris Ianis Hagi pe o rețea de socializare. Acesta a debutat în Serie A în urmă cu două săptămâni, intrând în ultimul sfert de oră al partidei dintre AC Fiorentina și Cagliari, câștigată de formația „viola” cu 5-3.

GHEORGHE HAGI, INTERVIEVAT DE „THE SUN”

Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a fost rugat de celebrul cotidian britanic „The Sun” să comenteze lupta pentru titlul de campioană în Anglia. „Nu e o analiză simplă, dar eu cred că va fi o luptă în patru, între Tottenham, Arsenal, Manchester City și Liverpool. Ultimii au făcut un progres important în ultimul an, au un antrenor foarte bun și au arătat calitate și entuziasm. Tottenham a investit în tineri în ultimii doi-trei ani, astfel că și-a făcut o echipă bună, dar va fi dificil să câștige titlul. Arsenal este un club important și are o formație care poate deveni campioană. Au muncit mulți ani pentru a-și construi echipa și au șansa de a lua titlul. Au arătat multă calitate în joc, iar Arsene Wenger are foarte multă experiență. Și mai este City! Unde antrenează Guardiola, totul este posibil! Are capacitatea de a se adapta foarte repede. La Barcelona, a făcut o echipă bună în doar un sezon. Conceptul de la Barcelona este cel mai bun, pentru că joacă la fel de 21 de ani. Mizează pe posesie, totul este perfect și reprezintă un exemplu pentru celelalte echipe din lume. Când Guardiola s-a dus la Bayern, timp de trei sezoane au jucat același stil. Acum este la City și au început deja să joace un fotbal foarte bun”, a declarat Hagi, care nu le-a inclus printre favorite pe Chelsea și Manchester United.

ANTRENAMENTE ÎN EFECTIV REDUS

Reveniți la antrenamente după două zile libere, jucătorii de la FC Viitorul se pregătesc în efectiv redus, deoarece mulţi sunt plecați la loturile naţionale sau sunt accidentaţi. Astfel, Răzvan Marin, Romario Benzar, Bogdan Țîru şi Dragoș Nedelcu se află la lotul naţional al României, Cătălin Carp este convocat la reprezentativa Republicii Moldova, Dani Lopez efectuează un program separat de recuperate după o accidentare suferită în meciul cu FC Voluntari, iar Mitache se află în plină recuperare în urma unei accidentări.

