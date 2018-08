Ianis Hagi, în ancheta „Golden Boy” rezervată jucătorilor sub 21 de ani

Căpitanul formaţiei FC Viitorul, Ianis Hagi, desemnat cel mai bun jucător din play-off-ul Ligii 1 în sezonul recent încheiat, a avut până acum un an foarte bun. Ianis Hagi a înscris 6 goluri și a oferit 4 pase decisive în cele 14 partide în care a evoluat, fiind, cu șase prezențe, cel mai selecționat jucător în echipa etapei din acest an. Prestaţiile lui Iannis Hagi nu au trecut neobservate şi publicația italiană Tuttosport l-a inclus între cei mai buni 100 de jucători sub 21 de ani din 2018.

Suporterii îşi pot vota favoritul în aceastăanchetă la adresa http://www.tuttosport.com/sondaggi/calcio/golden-boy/2018/06/30-44835697/vota_il_golden_boy_2018_scegli_il_tuo_preferito/. Pe listă în ancheta „Golden Boy” se mai află şi Dennis Man, jucătorul formaţiei FCSB. Juriul este format din 30 de jurnaliști de la cele mai importante publicații sportive, dar în același timp clasamentul va fi întocmit și în urma voturilor exprimate de suporteri.

„După un an şi jumătate în care nu am jucat deloc, să revin şi să fiu declarat cel mai bun jucător din play-off şi să fiu nominalizat între primii o sută, mă simt bine. Înseamnă că am luat o decizie foarte bună când m-am întors să joc. E bine că suntem doi români, ceea ce ne arată că avem o generaţie bună care vine din spate, talentată, şi dacă muncim şi suntem serioşi putem face rezultate foarte bune”, a spus Ianis Hagi.

În 2017, site-ul goal.com l-a inclus pe Ianis Hagi între cei mai buni 50 de tineri fotbaliști Under 19 din lume.