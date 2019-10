Ianis Zicu, nemulţumit de joc şi de rezultat

FC Farul Constanţa nu a reuşit nici în partida cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, disputată sâmbătă, la Drobeta Turnu Severin, în etapa a 11-a a Ligii a 2-a la fotbal, să obţină primul succes în deplasare. Viitorul Pandurii s-a impus cu scorul de 2-1 (Gîrbiţă 10, Astafei 67 / V. Lică 28), iar rezultatul şi jocul prestat de jucătorii Farului l-au nemulţumit pe antrenorul Ianis Zicu: „Este un rezultat just prin prisma felului în care ne-am prezentat în multe momente ale jocului. Am pierdut foarte mult din organizarea defensivă, trebuia să jucăm mult mai rapid, dar am făcut mereu o atingere în plus și am tratat cu superficialitate multe faze. Dacă la Reșița am plecat supărat de rezultat, dar mulțumit de joc, acum sunt supărat de rezultat și nemulțumit de joc. Băieții trebuie să fie conștienți și repsonsabili, pentru că era un moment important și noi l-am ratat. Din păcate, este o nouă deplasare lungă din care ne întoarcem fără puncte. Acasă, lucrurile sunt în regulă, dar în deplasare nu există curaj, încredere și responsabilitate în felul în care se tratează atât faza defensivă, cât și cea ofensivă. Când nu ești concentrat sută la sută, nu ai cum să câștigi”.

În celelalte cinci meciuri jucate în deplasare în actualul sezon, Farul a înregistrat două remize, 0-0 cu Rapid Bucureşti, 0-0 cu ASU Politehnica Timişoara, şi a suferit trei înfrângeri, 1-2 cu Concordia Chiajna, 0-2 cu Turris Oltul Turnu Măgurele şi 1-2 cu CSM Reşiţa.

Celelalte rezultate ale etapei - sâmbătă, 12 octombrie: Ripensia Timişoara - CS Mioveni 0-5, Metaloglobus Bucureşti - Turris Oltul Turnu Măgurele 1-0; duminică, 13 octombrie: Sportul Snagov - Universitatea Cluj 1-1, FK Csikszereda - Pandurii Tg. Jiu 2-2, Petrolul Ploieşti - Daco-Getica Bucureşti 3-0.

Partidele Campionii FC Argeş - CSM Reşiţa, SCM Gloria Buzău - ASU Politehnica Timişoara, UTA Arad - Concordia Chiajna şi Dunărea Călăraşi - Rapid Bucureşti se vor disputa la 6 noiembrie.

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 25p (golaveraj: 22-7), 2. Mioveni 23p (19-5), 3. UTA 19p (26-5), 4. Buzău 19p (19-9), 5. Metaloglobus 18p (16-11), 6. Petrolul 18p (11-10), 7. Rapid 17p (13-9), 8. Viitorul Pandurii 17p (16-14), 9. FC Argeş 16p (13-13), 10. FC FARUL 15p (8-8), 11. Chiajna 13p (9-12), 12. ASU Poli 12p (10-6), 13. U. Cluj 12p (13-10), 14. Călărași 12p (13-15), 15. Reșița 12p (12-16), 16. Ripensia 12p (12-19), 17. Csikszereda 10p (10-15), 18. Daco-Getica 6p (6-25), 19. Pandurii 6p (7-22), 20. Snagov 2p (4-28).

În etapa a 12-a, FC Farul va juca miercuri, 16 octombrie, de la ora 15.00, pe teren propriu, cu Universitatea Cluj.