Iat-o pe mircista care deslușește taina cifrelor!

În lumea cifrelor și a științelor exacte reușesc să facă performanță de cele mai multe ori băieții, fetele cu rezultate la concursurile de matematică, chimie sau fizică fiind mai puține. Cu toate acestea, sunt și eleve care se ambiționează să concureze cu băieții și reușesc să obțină rezultate frumoase la competițiile științifice la care participă. O astfel de tânără este constănțeanca Ella Nelin Ibadula, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”. Ea povestește că a fost pasionată de cifre încă de când era un copil, așa că mereu i-au plăcut științele exacte. ”Pasiunea mea pentru matematică pot spune că a început când eram în clasa I și am luat calificativul ”Bine” la matematică. A fost singurul meu ”Bine” pe care l-am luat în ciclul primar. Am fost foarte nemulțumită, iar asta m-a motivat să învăț mult mai mult și de atunci am început să particip și la concursuri și am obținut rezultate bune”, a povestit Nelin. De altfel, pasiunea pentru lucrul cu numerele a fost moștenită, spune tânăra, pentru că mama ei predă matematica la Universitatea ”Ovidius”, așa că dintotdeauna a avut unde să caute ajutor dacă a avut dificultăți la această disciplină. ”Mă înțeleg foarte bine cu mama și atunci când nu înțeleg ceva apelez cu încredere la ea și mă ajută, îmi explică dacă greșesc, mereu m-a sprijinit și încurajat”, a spus mircista. Deși este abia în clasa a VIII-a, Nelin este obișnuită cu concursurile școlare și povestește că are numeroase participări, diplome și medalii la competițiile de matematică, de limba română, în primii ani de școală, dar și rezultate foarte bune la chimie, disciplină pe care a descoperit-o abia anul trecut. ”Am luat mai multe premii în clasele I - IV, apoi în clasa a V-a, când am dat admiterea pentru a intra la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, am luat premiul II, ceea ce mi-a arătat că ar fi trebuit să lucrez mult mai mult. Tot într-a V-a am fost la faza națională a Olimpiadei de Matematică și am obținut un rezultat foarte bun. Anul trecut am participat la concursul de chimie ”Raluca Ripan”, unde am ajuns până la faza națională. Am luat și premiul al III-lea la faza județeană a Olimpiadei de Matematică”, a spus tânăra elevă. Totuși, aceste rezultate nu se obțin fără multă ambiție, muncă și unele sacrificii, dar Nelin spune că își dorește să aibă mereu cele mai bune rezultate. ”Pentru matematică mă pregătesc zilnic în jur de două ore pe zi și particip la Centrul Județean de Excelență în Matematică, unde lucrăm intens câte 2 ore pe săptămână. Asta în afara temelor pentru școală”, a spus eleva. Ea subliniază că, pentru a face performanță, un tânăr ajunge să facă unele sacrificii și trece și prin momente dificile, însă, când apar rezultatele, satisfacția este atât de mare încât uită cât de mult a muncit și cât efort a depus. Pe lângă pregătirea pentru performanță în lumea științelor exacte, Nelin are și alte pasiuni, așa că în ultima perioadă a început să joace volei, unde are deja primele rezultate. Deși a început de puțin timp antrenamentele, tânăra a intrat în echipă și a jucat deja primele meciuri.

