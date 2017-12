Ilie Floroiu s-a întors la CS Farul

Ziua de ieri a avut o semnificaţie deosebită pentru Ilie Floroiu. Fostul mare atlet s-a întors în funcţia de director general al CS Farul Constanţa, după ce timp de un an şi 11 luni a ocupat funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Atletism (FRA). Prima zi de muncă a început normal, Ilie Floroiu intrînd în pîine încă din primele ore ale dimineţii. “Mi-a fost dor de casă. De fapt, am spus întotdeauna că sufletul meu a fost, este şi va fi alături de CS Farul. Am privit această perioadă ca şi cum aş fi fost plecat un week-end la Bucureşti, mai ales că am fost la curent cu tot ce s-a întîmplat la club. De altfel, trebuie să mulţumesc colegilor mei, Dumitru Mihăilescu şi Sorin Başturea, pentru felul în care au gestionat situaţia, dar şi pentră că miercuri după-amiaza am găsit pe birou pîine şi sare, însoţite de drapelul României şi steagul alb-albastru al Farului”, a spus, emoţionat, fostul şi actualul preşedinte al grupării de pe litoral. În proiectele sale apropiate se numără amenajarea unei săli de fitness, achiziţionarea unui microbuz cu 28 de locuri cu bani de la ANS şi reabilitarea parcării din curtea clubului. “Pe plan sportiv, voi avea discuţii cu toţi antrenorii pentru evaluarea fiecărei secţii. În plus, vrem să ne întărim şi în acest sens am demarat discuţii cu sportivi importanţi. S-a reuşit deja aducerea a patru campioni europeni de aeboric, Mircea Brînzea, Valentin Mavrodineanu, Mircea Zamfir şi Cristina Antonescu”, a explicat Floroiu.

Constănţeanul a mărturisit că nu vede perioada petrecută la Federaţia Română de Atletism ca pe un eşec. “Nu există nici eşec, nici trădare. Demisia a fost un gest de demnitate şi onoare pentru că am văzut că lucrurile nu merg aşa cum vreau eu. Decît să-i păcălesc involuntar pe cei care m-au ales, mai bine am renunţat. Am solicitat un audit la ANS, iar sectorul economico-financiar a fost gestionat foarte bine. Partea tehnică nu depindea de mine. Nu are de ce să-mi fie ruşine să mă uit în ochii oricui. Mai multe voi spune în Adunarea Generală a FRA, programată pe 26 aprilie”, a explicat Floroiu, care are un pronostic sumbru pentru evoluţia delegaţiei “tricolore” la Jocurile Olimpice de la Beijing: ”Rezultatele vor fi mult sub Olimpiada din 2004, ca să nu mai vorbim de cea din 2000. Pînă cînd sportul nu va fi o prioritate şi nu va exista o strategie clară, va fi greu să obţinem rezultate. Prin sport se pot rezolva două probleme, de sănătate şi de imagine, dar trebuie să se înţeleagă aceste lucruri”. Directorul general al CS Farul a încheiat primul interviu de la revenirea la Constanţa, urînd tuturor constănţenilor Sărbători Fericite de Paşte şi promiţîndu-le că va rămâne acelaşi, om indiferent de funcţie.