Ilie Stan, deranjat de atitudinea jucătorilor de la FC Farul

După patru victorii consecutive în finalul sezonului regulat din Seria 1 a Ligii a 2-a, speranțele unei reveniri în prima ligă au renăscut la FC Farul Constanța, mai ales că gruparea pregătită de Ilie Stan a arătat un fotbal ofensiv și bine organizat. Însă jocul din repriza secundă a meciului cu Gloria Buzău, scor 2-0, disputat sâmbătă, pe teren propriu, l-a enervat teribil pe tehnicianul constănțean. „Iliesta” nu a ținut cont că elevii săi au câștigat trei puncte și i-a certat pentru atitudinea relaxată de după pauză. „Este bine că am avut această cădere în repriza secundă, pentru că ne-a trezit la realitate și la primul joc din play-off vom fi mai puternici, din toate punctele de vedere. Trebuie să joace fotbal, din primul până în ultimul minut! Ne mulțumim cu puțin și puțin o să avem. Performanța cere sacrificii! Dacă nu vor să înțeleagă, nu-i niciun fel de problemă, jucăm cu copiii! Vin zi de zi la antrenamente, stau departe de familii și nu pot să țină același ritm pe tot parcursul partidei! Păi, ce-i asta? Așa vrem noi să ne batem la promovare? Cu ce am jucat în repriza secundă nu avem nicio șansă! În prima repriză am dat două goluri, ne-am mai creat câteva ocazii și am căzut după pauză. De ce? Pentru că nu respectăm ce vorbim înainte de joc! Chiar dacă sunt supărat pe unii dintre jucători, sunt mulțumit de ceea ce am realizat până acum, patru victorii consecutive. În play-off va fi însă mult mai greu. Sunt șase echipe de nivel apropiat și am mare încredere în echipa mea, pentru că putem mai mult. Dacă vor da mai mult pe teren, atât individual, cât și colectiv, putem face lucruri frumoase. Eu vreau să-i ajut, pentru că, fără ei, nici eu ca antrenor nu pot să fac nimic. Nu reușesc să-i responsabilizez, pleacă Ilie Stan și vine altul!”, a izbucnit antrenorul formației din orașul de la țărmul mării.

VREA SĂ SCHIMBE MENTALITATEA

Unul din principalele obiective stabilite de Ilie Stan este imprimarea unei mentalități de învingător la jucătorii de la FC Farul, iar tehnicianul constănțean speră să rezolve această problemă rapid, până la primul meci din play-off, programat sâmbătă, în fieful celor de la Dacia Unirea Brăila. „Munteanu, dacă și-ar schimba mentalitatea, ar fi mai pozitiv și ar crede mai mult în calitățile lui, ar putea să joace oricând la o echipă mare din România. Le spun mereu că este atât de ușor să facă acest pas. Știu că sunt probleme financiare, dar mai întâi să dea și apoi vor primi de toate, și bani, și notorietate, și performanță. Dacă se gândesc doar la ce iau și nu la ce dau, nu o să facem nimic. Asta este cel mai greu să schimb acum la echipă, această mentalitate. Tot ceea ce le spun este în ajutorul lor. Dacă nu muncesc mai mult și nu sunt mai responsabili, le va fi foarte greu să joace mai sus de nivelul ligii a doua. Ce, mie nu mi-ar conveni să mergem la Brăila și să câștigăm, apoi, la primul meci acasă din play-off, să vină 6-7.000 de spectatori? Așa s-ar rezolva și o parte din problemele financiare, pentru că s-ar achita datoriile către jucători din banii plătiți pe bilete. De ce nu vor să înțeleagă lucrul acesta? Giani se zbate se zbate și îl apreciez foarte mult, pentru că dă bani din buzunarul lui, pe foamea asta, când toți fug de fotbal”, a explicat „Iliesta”, care speră că-i va avea la dispoziție și pe cei doi jucători veniți la Constanța săptămâna trecută, atacantul Alexandru Ioniță I și mijlocașul Leonard Manole: „Cred că ne pot ajuta pentru că au experiență și dorință de a juca. Pe Ioniță l-am văzut la antrenamente că este foarte dornic să revină în circuit. Vedem cum vor reuși să se integereze, dar, dacă au valoare, restul vine de la sine”.

