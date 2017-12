„Îmi doresc să oferim un cadru de desfăşurare a jocurilor cât mai aproape de regulament“

07:08:05 / 19 August 2016

Juniori A1

Daca AJF impreuna cu echipele participante in campionat vor decide desfiintarea campionatului de juniori A1 ar fi o mare greseala! Sunt convins ca din multe puncte de vedere este tot mai greu sa-ti formezi o echipa de juniori dar trebuie gasite solutii. Una din ele ar fi ca astfel de echipe sa fie reprezentate de juniorii unor cluburi care se ocupa exclusiv numai de cresterea copiilor si juniorilor(evident cei care apeleaza la asa ceva sa suporte toate cheltuielile de organizare si deplasare). Ar mai fi o varianta ca echipele care nu-si pot alinia juniorii sa poata folosi un numar restrans de jucatori cu 1-2 ani peste varsta legala de juniorat. In orice caz desfiintarea juniorilor A1 va avea repercusiuni grave in anii urmatori cand se poate ajunge sa nu se mai poata alcatui echipe de...seniori