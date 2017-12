Impozitul pe dividende, unificat la 10%

Guvernul a hotărît ieri, printr-o ordonanţă de modificare a Codului Fiscal, după ce Comisia Europeană (CE) a transmis autorităţilor române o scrisoare de somaţie, că impozitul pe dividende va fi unificat la 10%, atît pentru rezidenţi, cît şi pentru nerezidenţi. Reamintim că CE a transmis României, în luna mai, o scrisoare de somare, reprezentînd prima etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar, referitoare la perceperea unor impozite mai mari pe dividendele plătite în afara ţării faţă de cele achitate de acţionarii rezidenţi. “Scrisoarea se referă la impozitarea dividendelor plătite către societăţi cu reşedinţa în alte state UE sau în ţări SEE/AELS (n.r. Spaţiul Economic European/Asociaţia Europeană a Liberului Schimb). Dividendele acţionarilor interni care deţin sub 15% din acţiuni se taxează la sursă cu un impozit final de 10%. Acelaşi impozit însă se ridică la 16%, dacă acţionarul este nerezident. Procentul poate fi mai mic pentru acţionarii din ţări cu care România are acorduri fiscale bilaterale”, se arăta într-un comunicat al Comisiei. Pentru acţionarii care deţin cel puţin 15% din acţiuni, dividendele interne sînt scutite de taxe. România percepe, în schimb, 10% impozit final reţinut la sursă, în cazul în care societăţile care încasează dividendele au sediul în Norvegia, şi 16%, dacă dividendele revin unor societăţi din alte state din Spaţiul Economic European sau Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, nota Comisia. Suprataxarea dividendelor distribuite societăţilor nerezidente poate aduce atingere liberei circulaţii a capitalurilor. În plus, cînd societatea nerezidentă este acţionar majoritar, discriminarea în cauză poate să restrîngă şi libertatea de stabilire. Pentru suprataxarea dividendelor plătite societăţilor, Comisia a decis deja, în ianuarie 2007, să sesizeze Curtea Europeană de Justiţie în privinţa Belgiei, Spaniei, Italiei, Portugaliei şi Ţărilor de Jos.