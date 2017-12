În aşteptarea premiilor Oscar

ZARURILE AU FOST ARUNCATE Ceremonia premiilor Oscar se apropie cu fiecare oră, iar răbdarea multora a ajuns la final. În cursul unei seri care va include numeroase numere artistice, printre care şi unul al Cirque du Soleil, vor fi invitate pe scenă să deschidă plicurile cu numele câştigătorilor staruri precum Ben Stiller, Bradley Cooper, Penelope Cruz, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Tom Cruise, Tom Hanks şi Jennifer Lopez.

Pentru premiul Oscar pentru Cel mai bun film au fost nominalizate anul acesta: „War Horse / Calul de luptă” de Steven Spielberg, „Hugo” de Martin Scorsese, „Midnight in Paris / Miezul nopţii în Paris” de Woody Allen, „The Tree of Life / Pomul vieţii” de Terrence Malick, „Extremely Loud and Incredibly Close” de Stephen Daldry, „Moneyball / Moneyball: Arta de a învinge” de Bennett Miller, „The Descendants / Descendenţii” de Alexander Payne şi „The Help / Culoarea sentimentelor” de Tate Taylor. În ceea ce priveşte actorii în rol principal, starul filmului „L`Artiste / The Artist” Jean Dujardin îi are drept concurenţi pe George Clooney pentru „The Descendants”, Brad Pitt pentru „Moneybal”, Demian Bichir pentru „A Better Life” şi Gary Oldman pentru „Tinker Taylor Soldier Spy”. Meryl Streep ar putea să-şi transforme în statuetă cea de-a 17-a nominalizare, un record, cu rolul lui Margaret Thatcher din „The Iron Lady”, cu condiţia ca Glenn Close, niciodată recompensată, să nu-i sufle premiul Oscar pentru rolul său din „Albert Nobbs”. Viola Davis, starul filmului „The Help”, este şi ea o concurentă serioasă. La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal au mai fost nominalizate Rooney Mara pentru „The Girl With the Dragon Tattoo” şi Michelle Williams pentru „My Week with Marilyn”. Favoriţii categoriilor de interpretare secundare par a fi Christopher Plummer pentru „Beginners” şi Octavia Spencer pentru „The Help”, cei doi obţinând până în prezent majoritatea trofeelor din acest sezon hollywoodian. În ceea ce priveşte Oscarul pentru cel mai bun film străin, „Nader and Simin, A Separation / Nader şi Simin, o despărţire” din Iran pare a fi favoritul.

După ce Eddie Murphy a renunţat la rolul de prezentator al acestei gale, în urma comentariilor homofobe ale producătorului Brett Ratner, eliminat de Academia americană, veteranul Billy Crystal va fi, pentru a noua oară, gazda evenimentului, în speranţa că va alunga amintirea unei ceremonii 2011 foarte ternă. În ceea ce priveşte amfiteatrul unde va avea loc ceremonia, acesta a fost rebotezat, după ce contractul dintre proprietari şi sponsorul Kodak, aflat în faliment, a fost rupt. În prezent, amfiteatrul se numeşte Hollywood and Highland Center.

UN FESTIN PE CINSTE Maestrul bucătar Wolfgang Puck, cel care pregăteşte meniul petrecerii care are loc după gala premiilor Oscar, va servi invitaţilor de anul acesta o selecţie de preparate „greatest hits”, ce va varia de la trufe, somon afumat şi caviar la umilele macaroane cu brânză. Vedetele prezente la gala de decernare a premiilor Oscar, duminică seară, vor merge apoi la Balul Guvernatorilor, unde vor fi primiţi cu meniuri speciale, gătite de bucătarul-şef de origine austriacă Wolfgang Puck, care de 18 ani serveşte vedetele după cea mai importantă seară de la Hollywood. Wolfgang Puck, care este cel puţin la fel de celebru ca vedetele pentru care prepară mâncare, a dezvăluit meniul de anul acesta. El şi echipa sa de 350 de angajaţi îi vor servi pe cei aproximativ 1.500 de invitaţi de marcă, printre care se numără George Clooney, Brad Pitt sau Angelina Jolie. Wolfgang Puck şi maestrul bucătar Matt Bencivenga au realizat un meniu compus din peste 50 de feluri de mâncare, inclusiv aperitive, antreuri mici care vor fi servite la bufetul suedez pe tot parcursul serii. Lista include somon afumat, plăcintă de pui cu trufe negre, tacos cu homar, roşii şi cepe murate, salată de sfeclă roşie şi unt de fistic, costiţe înăbuşite cu polenta (mămăligă italiană) şi parmezan, cotlete de miel cu sos de mentă, homar cu sos curry cu ghimbir, brânzeturi cu sos balsamic, cartofi copţi aurii, caviar şi smântână. Pe scurt, feluri de mâncare care ar putea satisface pretenţiile celei mai sofisticate dive hollywoodiene. Şi pentru cei cu gusturi mai puţin sofisticate, bucătarii au pregătit chiar şi macaroane cu brânză.

În locul unor mese formale, invitaţii vor sta pe şezlonguri, într-o sală decorată cu cristale Swarovski. Veteranul Tony Bennett va cânta pentru invitaţi. 90% din ingredientele pentru meniu provin de la producători locali, cu excepţia homarilor importanţi din Maine şi a trufelor, aduse din Franţa. Per total, se vor servi 725 de kilograme de homar şi 1.000 de sticle de şampanie Moet & Chandon. Pentru desert, maestrul bucătar Sherry Yard a conceput un preparat care se vrea a fi un omagiu adus viitorului cinematografiei, o prăjitură spumoasă de ciocolată neagră în forma unei scări care duce la o plachetă cu numele Oscar, tot din ciocolată, de data aceasta albă. „Ne-am inspirat din filme precum „Hugo”, care sunt în 3D”, a spus Puck. „Când te uiţi la prăjitura în 3D, ai senzaţia că vine ciocolata spre tine”, a mai spus acesta. Bineînţeles că vor fi servite şi clasicele mini-statuete Oscar din ciocolată, pudrate cu aur. Cele 5.000 de statute au fost decorate cu 12 kilograme de pudră de aur.

DETALII INSOLITE Cea de-a 84-a ediţie a premiilor Oscar este caracterizată de multe detalii notabile sau insolite. Dublu nominalizat la categoria Cea mai bună coloană sonoră\", anul acesta, pentru „War Horse / Calul de luptă” şi „The Adventures of Tintin / Aventurile lui Tintin: Secretul Licornului”, compozitorul John Williams adună în prezent 47 de nominalizări la Oscar. Doar Walt Disney a obţinut mai multe, 59, dintre care un record de patru în acelaşi an. Podiumul este completat de Woody Allen, care a obţinut pe parcursul carierei sale 23 de nominalizări, dintre care două anul acesta, pentru „Midnight in Paris / Miezul nopţii în Paris”. Kathleen Kennedy şi Steven Spielberg sunt producătorii cu cele mai multe nominalizări la Oscar la categoria Cel mai bun film, fiecare cu şapte nominalizări. Woody Allen l-a depăşit anul acesta pe Billy Wilder în topul artiştilor nominalizaţi pentru scenariul şi regia aceluiaşi film. Astfel, Woody Allen a fost dublu nominalizat la aceste categorii de şapte ori. Filmul „Nader and Simin, A Separation” este primul scenariu în limba persană nominalizat la Oscar.

Pentru a doua oară în cariera sa, George Clooney a fost nominalizat la două categorii diferite pentru două filme diferite: Cel mai bun actor pentru „The Descendants” şi Cel mai bun scenariu adaptat pentru „The Ides of March / Ziua trădătorilor”. În 2005, el concura pentru Oscarul pentru Cel mai bun rol secundar pentru „Syriana” şi pentru cel mai bun scenariu original pentru „Good Night and Good Luck / Noapte bună şi noroc”. Cu nu mai puţin de 17, Meryl Streep este actriţa cu cele mai multe nominalizări urmată de Katharine Hepburn şi Jack Nicholson, fiecare cu câte 12 ori. În categoriile de interpretare, nouă sunt selecţionaţi pentru prima dată, în timp ce doi artişti, George Clooney şi Meryl Streep, au primit deja acest premiu. O singură actriţă, Michelle Williams, este pentru a doua oară consecutiv nominalizată, după ce anul trecut a fost selecţionată pentru rolul din „Blue Valentine”. „Pina” de Wim Wenders este primul documentar în 3D nominalizat la Oscaruri.