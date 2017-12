Încă o facilitate pentru proprietarii locuinţelor ieftine

INAUGURARE Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a inaugurat, ieri, alte două blocuri din cartierul de locuinţe ieftine pentru tineri din zona Baba Novac. Imediat după inaugurare, primarul a vizitat câteva locuinţe din cele 116 aflate în blocurile BN10 şi BN11. „Este o mare realizare acest cartier. Într-o perioadă grea pentru România, pentru Europa, în care numai s-a tăiat, s-a diminuat, s-a redus, am reuşit, noi, administraţia locală, Regia de Apă, cei de la Electrica, constructorii, care au fost printre cei mai importanţi, să ridicăm acest cartier. Dacă nu ar fi fost constructorii şi nu ar fi avut încredere în mine personal, în Primărie, nu am fi reuşit să-l ducem la bun sfârşit. Ceea ce am făcut aici este un exemplu pentru toată România. Am ridicat un cartier cu apartamente onorabile, bine făcute”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că, pentru realizarea acestui cartier, s-au investit, numai din partea administraţiei locale, 8 milioane de euro pentru lucrările de infrastructură. „Per total, investiţia în acest cartier este de peste 200 de milioane de euro. Constructorii au făcut eforturi foarte mari pentru a ridica aceste blocuri, pentru că băncile nu au vrut să le crediteze. Este un model care poate fi aplicat în toată ţara. Dacă Guvernul ar fi dat o garanţie guvernamentală pe doi ani constructorilor care sunt în acest program, ei ar fi luat banii în condiţii mai avantajoase şi ar fi vândut mai ieftin locuinţele tinerilor. Numai că garanţii guvernamentale în România se dau pe alte interese, total nefolositoare poporului”, a spus Mazăre. Cu cele două blocuri inaugurate ieri, cartierul de locuinţe ieftine a ajuns la 13 blocuri ridicate, în care deja s-au mutat beneficiarii. „Mai sunt încă 5 blocuri, care sunt în diverse stadii de construire, urmând a fi finalizate. Este un program care, dacă am fi ajuns la putere, cred că ar fi trebuit să fie extins în toată România”, a afirmat Mazăre.

CAZ După cum bine se ştie, o parte din apartamentele şi garsonierele ieftine au fost destinate persoanelor cu handicap care au avut posibilitatea să le cumpere. Una dintre beneficiarele acestui program este Alina Silivestru, o tânără de 31 de ani, cu handicap de gradul II. „În urma unui accident de maşină, am rămas fără vedere. Părinţii mei au depus eforturi foarte mari pentru a putea să merg mai departe. După o întrerupere de doi ani, am reluat şcoala, apoi am urmat liceul, pe care l-am terminat. Meseria conform diplomei de liceu este de contabil, însă din cauza problemelor cu vederea am fost nevoită să mă reprofilez. În prezent, lucrez în cadrul Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ca reflexoterapeut”, a declarat Alina Silivestru. Impresionat de povestea tinerei, primarul Radu Mazăre a promis că o va ajuta cu achiziţionarea mobilierului în noul apartament. Mai în glumă, mai în serios, primarul şi tânăra beneficiară a programului de locuinţe ieftine au stabilit ca ajutorul să nu fie chiar gratis, ci în schimbul unor şedinţe de fizioterapie.

SOLUŢIE Imediat după inaugurare, primarul a fost întrebat de locatarii blocurilor dacă centralele termice pot fi cumpărate. „Centralele au fost cumpărate de către Primărie, pentru că altfel ar fi ridicat costul unei locuinţe. Centralele au fost date în exploatare RADET-ului, care este societatea Primăriei şi furnizează căldură în tot oraşul. Ele pot fi cumpărate de asociaţiile de proprietari. Asociaţiile care doresc cumpărarea centralelor trebuie să facă demersurile necesare pentru cumpărarea centralei, şi să fie a lor. În acel moment, preţul la gigacalorie va ieşi mai ieftin”, a spus Mazăre. Primarul a precizat că nu doreşte ca centralele să rămână la Primărie, afirmând că Primăria le-a cumpărat pe banii ei, tocmai pentru ca proprietarii să nu pună ei banii. „Cei care vor, pot cumpăra centralele, fără adaos, pentru că nu vrem să facem profit. În urma cumpărării centralei, proprietarii trebuie să o întreţină, să-i facă revizii, nu se pot baza pe autorităţi pentru repararea unui bun al lor”, a explicat Mazăre.