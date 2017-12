Încă o înfrângere pentru FCSB

13:25:58 / 27 Noiembrie 2017

Bai Mironica!

Azi la emisiunea sportiva de la PRO X am vazut si auzit un atac josnic al lui Mironica la adresa lu Alexandru Ionita de la Astra. Adresandu-i-se cu "bai Ionita" Mironica l-a infierat pentru declaratiile sincere ale acestuia ca dusmaneste pe FCSB(nu Steaua cum spune pe post Mironica!) Acest "bai Ionita" nu a declarat nimic urat sau jignitor despre FCSB ci a repetat clar ca nu va imbraca nici odata tricoul lor. Mironica ar trebui sa fie cat mai putin partinitor in declaratii si sa stie ca multi,printre care si eu,inchid sonorul la TV cand comenteaza meciurile europene ale FCSB. Si in plus gusturile lui "bai Ionita" nu sunt de discutat "bai Mironica"