Încă un dascăl cu apucături nepotrivite la catedră!

În şcolile constănţene, ies la iveală tot mai multe cazuri, semnalate de părinţi, ce vizează prezenţa unor cadre didactice care au comportamente total nepotrivite la clasă! O nouă situaţie care, de data asta, a dat peste cap liniştea din interiorul Şcolii Generale nr. 10 „Mihail Koiciu” este a unei învăţătoare ce avea în grijă o clasă pregătitoare şi care a ajuns să bage în sperieţi copiii şi părinţii, astfel încât mai mulţi au preferat să-şi retragă odraslele de la clasă. Una dintre mămicile care au semnalat conducerii instituţiei de învăţământ această problemă este Florina Dorobanţu. „Se vedea pe faţa învăţătoarei că era ceva în neregulă cu ea. Vorbeai cu ea şi se uita în sus. Copilul mi-a povestit că nu făceau nimic în clasă. Ţipa şi nu putea să se controleze. Era foarte multă gălăgie în clasă şi copiii nu puteau învăţa nimic”, a spus mămica. Aceasta a povestit că fetiţa ei i-a mărturisit că era stresată din cauza învăţătoarei şi a rugat-o să nu o mai ducă la şcoală. „Am luat legătura şi cu ceilalţi părinţi şi aşa am ajuns la directoare şi i-am cerut să rezolve problema”, a mai spus ea. Un alt părinte a dezvăluit că învăţătoarea a ajuns atât de departe încât îi făcea proşti pe părinţi, iar pe copii - handicapaţi: „Ne făcea cum îi venea la gură, iar pe copii îi lăsa nesupravegheaţi, îi brusca. Copiii făceau ce doreau la ore. Putea să aibă loc şi un accident în clasă, puteau să se şi bată şi să se tăvălească pe jos, ea nu făcea nimic. Am intrat în al doilea semestru şi copiii au rămas tot cu ce au învăţat la grădiniţă“.

JOACA DE-A FRIZERUL! La rândul său, directorul Şcolii nr. 10, prof. Luminiţa Radu, a spus că a aflat de la părinţi de cazul învăţătoarei şi de atunci a început monitorizarea ei. Mai mult, a povestit şi despre o situaţie şocantă ce s-a petrecut la ore tocmai pentru că învăţătoarea nu a supravegheat cum ar fi trebuit elevii. „La un moment dat, copiii s-au jucat de-a frizerul în timpul pauzei şi-şi tăiaseră un moţ din frunte, iar învăţătoarea, senină, mi-a transmis că asta este, i-a scăpat din ochi. Toate aceste probleme am încercat să le rezolvăm pe cale legală, conform Legii Educaţiei şi Codului Muncii. S-au făcut paşi şi a fost inclusiv sancţionată de şcoală pentru comportamentul ei. Însă, în calitate de angajator, directorul nu-şi permite să ia o măsură abuzivă împotriva angajatului, pentru că foarte uşor poate fi dat în judecată. Am ajuns chiar să-mi dau demisia din funcţie pentru că mă simţeam neputincioasă în faţa legislaţiei”, a explicat directorul. Însă a revenit asupra deciziei, pentru că nu dorea să-şi lase copiii.

Soluţie temporară

La rândul său, inspectorul general şcolar din cadrul ISJ, prof. Răducu Popescu, a declarat că vizavi de învăţătoare sunt sesizări şi de la părinţi de la alte şcoli unde aceasta a lucrat anterior. „Toate reclamaţiile s-au dovedit a fi întemeiate. Am avut mai multe întâlniri cu părinţii elevilor şi am promis că vom căuta situaţia potrivită atât pentru învăţătoare, cât şi pentru copii. Acum, copiii au un nou cadru didactic”, a declarat prof. Popescu. O soluţie temporară care s-a găsit pentru învăţătoarea de la „Mihail Koiciu” a fost detaşarea sa la Şcoala Sanatorială Techirghiol. Inspectorii şcolari spun că aceasta este mulţumită de noul ei loc de muncă, are contact limitat cu şcolarii şi este, la rândul ei, supravegheată.