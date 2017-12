Incendiu de proporții la abatorul din Cumpăna!

Pompierii militari au fost chemați, ieri dimineață, să intervină la un incendiu de proporții izbucnit la abatorul din comuna constănțeană Cumpăna! Apelul prin linia unică 112 a fost primit în jurul orei 8.50. Trei autospeciale cu apă și spumă au fost trimise de Detașamentul Port pentru a stinge flăcările ce cuprinseseră, în primă fază, mai multe birouri din incinta societății comerciale. Lor li s-au alăturat pompierii voluntari din localitatea Cumpăna. "Am văzut dintr-o dată foarte mult fum negru pe cer. Am ieșit din curte și m-am apropiat ca să aflu ce s-a întâmplat. Câteva barăci din curtea abatorului ardeau, iar flăcările erau înalte. M-am speriat, mă gândeam ca nu cumva să ajungă focul și la casele din jur. Din fericire, vântul nu bătea foarte tare", a povestit un localnic. "Se zărea fumul ăla gros din cealaltă parte a satului. A ars tot înăuntru, din ce am văzut eu de aici. Bine că nu a pățit nimeni nimic", a declarat o localnică. Din fericire, angajații aflați în abator la momentul izbucnirii incendiului au fost evacuați la timp, așa că nu au existat victime. Cu toate acestea, pentru orice eventualitate, la Cumpăna s-a deplasat și un echipaj SMURD.

BILANȚUL INCENDIULUI Timp de aproape o oră s-au luptat pompierii cu flăcările. La finalul intervenției, aceștia au făcut bilanțul incendiului. Potrivit raportului Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea", focul a afectat o suprafață de 500 de metri pătrați, mistuind o afumătoare, compartimentul de birouri, două camere frigorifice, dar și vestiarele. Specialiștii ISU "Dobrogea" au pornit o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care incendiul a avut loc. Conform aceleiași surse, totul s-ar fi întâmplat ca urmare a unui scurtcircuit la instalația electrică, dar aceasta este doar o concluzie preliminară. Cazul a fost preluat de polițiștii din comuna Cumpăna, care au făcut ieri cercetări la fața locului.