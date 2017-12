Începe licitaţia pentru extinderea şi reabilitarea şcolii

Contractul de finanţare pentru reabilitarea şi extinderea Şcolii nr. 1 din Poarta Albă are, de aproximativ un an, toate aprobările, însă nu a fost organizată nicio licitaţie pentru atribuirea lucrărilor. „Este unul dintre proiectele cele mai vechi ale Primăriei Poarta Albă, care ar fi putut până acum să fie finalizat. Din nefericire, birocraţia excesivă ne-a împins cu acest proiect până acum. Pe parcurs, au apărut şi alte probleme. În urma deciziei de suspendare a mea din funcţia de primar, proiectul a fost blocat, chiar dacă viceprimarul care mi-a preluat atribuţiile a încercat să demareze măcar procedura de licitaţie. Acest lucru nu a fost posibil”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Proiectul a revenit în atenţia administraţiei locale Poarta Albă imediat după ce primarul a fost repus în funcţie, în urma deciziei instanţei. „Deja am avut o serie de discuţii cu reprezentanţii autorităţii de management, care mi-au transmis că pot continua procedurile. În aceste condiţii, ne pregătim pentru organizarea licitaţiei, unde sper să nu avem probleme în ceea ce priveşte contestaţiile. Dacă totul decurge aşa cum trebuie, în cel mult o lună şi jumătate vom emite ordinul de începere a lucrărilor”, a explicat Delicoti. Prin acest proiect, şcoala îşi va dubla numărul de locuri. Pe lângă reabilitarea celor opt săli de clasă deja existente, în proiect este prevăzută extinderea pe înălţime a unităţii de învăţământ cu încă un etaj, dar şi cu un corp nou pe una dintre laturile clădirii existente, care vor duce la crearea a încă zece săli de clasă. Proiectul are o valoare de 9 milioane de lei. Faptul că partea de cofinanţare este de doar 2% ajută foarte mult autoritatea locală, care nu ar fi avut fondurile necesare pentru o cofinanţare mai mare. Potrivit primarului, când vor începe lucrările, vor fi afectaţi elevii din clasele V-VIII, pentru care primăria va trebui să găsească o soluţie. „Cel mai probabil, îi vom muta la liceul din Poarta Albă, însă va trebui să rezolvăm problema transportului elevilor acolo”, a spus Delicoti.