Începe regalul muzicii și al dansului, la Teatrul „Oleg Danovski”

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” îmbracă haine de gală, timp de o lună. Începând din această duminică până în cea de-a 29-a zi a lunii noiembrie, artiști români și invitați de peste hotare vor susține pe scena tomitană spectacole de operă, operetă și balet, precum și alte momente artistice speciale, pentru toate gusturile și pentru toate vârstele. Toate aceste evenimente sunt incluse în cadrul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, care se desfășoară neîntrerupt în orașul de la malul Mării Negre, an de an, începând din 1975.

Pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să fie părtași la aceste clipe de frumusețe, organizatorii au pus în vânzare opt tipuri de abonamente, cu prețuri între 200 de lei - 14 spectacole și 140 lei - 7 spectacole. Pachetele promoționale, dar și tichetele pentru fiecare spectacol în parte pot fi achiziționate de la casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski”, de luni până vineri, între orele 11.00 și 17.00, și în seara spectacolelor, începând cu ora 17.30.

Deschiderea oficială a mult-așteptatului eveniment este programată duminică, 25 octombrie, de la ora 18.30. Festivalul se deschide în acordurile muzicii lui Johann Strauss-fiul, sub bagheta magică a maestrului Gheorghe Stanciu, iar publicul va simți că trăiește... „O noapte la Veneția”. Atmosfera de sărbătoare și de bal mascat va fi prezentată melomanilor de către îndrăgiți artiști lirici și balerini tomitani.

Serile de poveste abia încep. În cea de-a 29 zi a lui Brumărel, începând cu ora 18.30, tenorul Vasile Moldoveanu, artistul român cu cele mai multe reprezentații din istoria modernă a Metropolitan Opera din New York, va fi celebrat la Constanţa, oraşul în care s-a născut, pe 6 octombrie 1935. După pauză, solistele bucureștene Doina Scripcaru, Patricia Seymour şi Mediana Vlad vor celebra „Fermecătoarea operă”. Alte și alte momente unice și prezentate la cel mai înalt nivel artistic se vor succede pe scena tomitană.

În perioada 25 octombrie - 29 noiembrie, pe agenda festivalului sunt incluse, în total, 19 momente artistice, concentrate în 15 zile, spre răsfățul iubitorilor muzicii și dansului.

MAESTRUL VASILE MOLDOVEANU - UN TENOR PE PATRU CONTINENTE După „O noapte la Veneția”, pe 29 octombrie, de la ora 18.30, tenorul Vasile Moldoveanu va depăna amintiri pe scena TNOB și va primi din partea instituției o recunoaștere a meritelor sale.

„FERMECĂTOAREA OPERETĂ” Tot pe 29 octombrie, după întâlnirea cu maestrul constănțean, publicul se va răsfăţa cu arii celebre din creația compozitorilor Johann Strauss, Emmerich Kalman, Franz Lehar, Robert Stolz, Gherase Dendrino, Tiberiu Brediceanu, Paul Abraham şi George Grigoriu. Vor celebra „Fermecătoarea operetă” bucureștencele Doina Scripcaru, Patricia Seymour şi Mediana Vlad, acompaniate de pianista Gonul Aptula.

„TRAVIATA” DESCHIDE LUNA NOIEMBRIE Pe 1 noiembrie, de la ora 18.30, publicul va întâlni pe una dintre cele mai expresive... Traviate din România, în persoana Dianei Ţugui. Spectacolul se va desfăşura sub conducerea muzicală a maestrului Liviu Condriuc din Germania. Din distribuţie mai fac parte: Dejan Maximovici din Serbia, Iordache Basalic din București, Lucia Mihalache, Andrei Băican, Bogdan Ocheșel, Marius Eftimie, Laurențiu Severin, Ionela Duma, Adrian Bădilă.

SEBASTIAN TEGZEŞIU, DIN NOU ACASĂ Pe 6 noiembrie, de la ora 18.30, melomanii sunt invitaţi la un concert simfonic. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Gabriel Voicu din Germania, iar solist va fi tânărul violonist constănţean Sebastian Tegzeşiu, stabilit în Elveţia. În programul serii sunt incluse lucrări de Johannes Brahms - Uvertura „Tragica”, op. 81, Piotr Ilici Ceaikovski - Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, op. 35, şi Robert Schumann - Simfonia nr. 2 în Do major, op. 61.

„GISELLE” Cu Giselle, personajul principal din baletul cu acelaşi nume al lui Adolphe Adam, iubitorii dansului se vor întâlni pe 7 noiembrie, de la ora 18.30. Soliştii serii vor fi: Irina Ganea-Mihaiu, Adrian Mihaiu, Eliza Maxim, Horațiu Cherecheș Amalia Mîndruțiu, Nazomi Miura din Japonia şi Alexandru Chiș. Spectacolul are la bază coregrafia clasică semnată de Marius Petipa, Jules Perrot şi Jean Coralli.

„A WHOLE NEW WORLD” Sub conducerea muzicală a carismaticului dirijor Ionuţ Pascu, melomanii vor asculta pe 8 noiembrie, tot de la ora 18.30, şlagăre din repertoriul lui Michael Jackson, The Beatles, Queen, Donna Summer, Abba, George Gershwin şi alţii. Spectacolul a mai fost prezentat pe scena TNOB, inclusiv pe plaja Liberty Parade, şi s-a bucurat de un succes enorm la public. Orchestra și corul Teatrului „Oleg Danovski”, dar şi soliştii Daniela Vlădescu şi Madeleine Pascu din Bucureşti, Smaranda Drăghici, Răzvan Săraru şi Doru Iftene vor contribui la succesul concertului.

„LEGENDA TINEREI HANAKO” La TNOB, seara de 13 noiembrie se împarte între două momente artistice. Primul dintre ele, din seria „Sufletul lumilor”, se numeşte „Legenda tinerei Hanako”, începe de la ora 18.30 și este dedicat culturii din Ţara Soarelui Răsare, desfăşurându-se sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Japoniei la Bucureşti. În program sunt incluse cântece tradiționale japoneze, interpretate de soprana Akiko Hayakawa, acompaniată de pianista Silvia Țigmeanu, şi dansuri clasice japoneze, susținute de Itohisa Wakayaghi.

„ENESCIANA” Cel de-al doilea moment al serii de 13 noiembrie, „Enesciana”, este creaţia coregrafului Horaţiu Cherecheş. El este şi solist al acestui spectacol, alături de Sergiu Dan, Adrian Mihaiu, Amalia Mîndruțiu, Irina Ganea Mihaiu, Nozomi Miura şi Jin Mizutani din Japonia.

„CINEMA PARADISO” CU ANCA SIGARTĂU Următorul eveniment de pe agenda Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului, „Cinema Paradiso”, în regia lui Marcel Stănciucu şi muzica lui Astor Piazzolla, este programat pe 14 noiembrie, de la ora 18.30. Vor evolua, alături de actriţa Anca Sigartău, soliştii Simonida Luțescu şi Andrei Lazăr din București, balerinii Alina Mihai şi Alin Radu Timișoara şi Orchestra Camerata București, formată din Andreea Ștefănescu, Cristian Balaș, Mădălina Florescu, Mihaela Vilcea şi Pavel Zurka.

„PRINTRE STELE. ROMANȚA ȘI SURORILE EUROPENE” După o pauză, seara de 14 noiembrie continuă cu momentul „Printre stele. Romanța și surorile europene”, susţinut de actriţa Alina Mavrodin.

„AIDA” Pe 15 noiembrie, de la ora 18.30, pe scena TNOB va urca „Aida”. Spectacolul se va desfășura sub bagheta dirijorului Koichi Inoue din Japonia. Soliștii serii vor fi: Akiko Hayakawa din Japonia, Răzvan Săraru, Hermine May din Germania, Ștefan Ignat București, Orest Pâslariu din București, Constantin Acsinte, Elena Rotari și Iulian Bratu.

„S-AU FURAT POVEŞTILE” Ziua de 17 noiembrie le este dedicată celor mici. Pentru ei, de la ora 10.00 și apoi de la ora 11.30, artiștii de la All's Choir and Ballet Company vor prezenta spectacolul muzical-coregrafic „S-au furat poveștile”. Regia este semnată de Alin Horia Mânzat, iar coregrafia de Beatrice Șerbănescu. Soliști vor fi: Mădălina Constantin, Anfisa Fugaru și Marius Nine.

GALA TENORILOR Șapte tenori vor cânta, sub bagheta lui Radu Ciorei, pe 20 noiembrie, de la ora 18.30, în onoarea tenorului Florin Diaconescu, pentru a marca 50 de ani de activitate. Soliști vor fi: Alexandru Badea din Germania, Robert Nagy din București, Alfredo Pascu din București, Răzvan Săraru și Doru Iftene.

„TURANDOT” Pe 22 noiembrie, de la ora 18.30, povestea frumoasei principese „Turandot” se va depăna pe scena TNOB, sub conducerea muzicală a lui Gheorghe Stanciu. Soliști vor fi: Alexandru Badea din Germania, Madeleine Pascu și Florin Diaconescu și Antion Zidaru din București, Laura Eftimie - debut în rolul Liu, Constantin Acsinte, Laurențiu Severin, Marius Eftimie, Doru Iftene și Bogdan Ocheșel.

„DOUĂ VIEȚI PENTRU MUZICĂ”: DANIELA VLĂDESCU ŞI BIANCA IONESCU Festivalul continuă pe 27 noiembrie, de la ora 18.30, cu un recital „Thank You for the Music”, oferit de sopranele Daniela Vlădescu şi Bianca Ionescu.

„ALL INCLUSIVE” În aceeași seară va urma un recital... „All Inclusive”, susţinut de Constanța Brass Band. Grupul muzical este format din Florin Voinea - trompetă, Sorin Mustățea - trompetă, Vitalie Milosta - corn, Valeri Baran - trombon, Nicolae Leonte - tubă şi Valentin Tănase - percuție.

„PEER GYNT” Pe 28 noiembrie, de la ora 18.30, pasionații de balet vor vedea spectacolul „Peer Gynt”, de Edvard Grieg, în regia, concepția scenografică și coregrafia lui Gheorghi Kovtun. Soliștii serii vor fi: Sergiu Dan, Eliza Maxim, Horațiu Cherecheș, Irina Ganea-Mihaiu, Adrian Mihaiu, Anca Strnad, Amalia Mîndruțiu și Mayu Takahashi din Japonia.

„CARMINA BURANA” Cortina va cădea peste ediția a 40-a a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului pe 29 noiembrie, de la ora 18.30, când este programată o capodoperă a genului vocal-simfonic: „Carmina Burana”, de Carl Orff. Soliștii serii vor fi: Iordache Basalic și Ana-Maria Mirescu din București și Doru Iftene. Vor contribui la succesul serii, sub bagheta maestrului Radu Ciorei, orchestra și corul TNOB - maestru de cor Adrian Stanache, precum și corul de copii al Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, pregătit de dirijorul Sebastian Pascale.

Citește și:

Recitalul sopranei Daniela Vlădescu, reprogramat

„Romeo și Julieta” de la Constanța pleacă la Brașov

De 41 de ani, Constanța este pe harta internațională a operei şi baletului

Tenorul Vasile Moldoveanu, din nou acasă