Încercare de subminare la PNL

NOU ÎN POLITICĂ După ce Traian Băsescu a spus adio celor de la PDL, din laboratoarele Cotroceniului s-a născut Mişcarea Populară, o fundaţie care foarte curând va deveni formaţiune politică. La liberali, neînţelegerile dintre unii membri şi conducerea partidului au dat naştere platformei politico-civice Iniţiativa România Liberală. Printre membrii fondatori îi regăsim pe Andrei Chiliman, Vlad Moisescu, Diana Tuşa, Dan Cristian Popescu, Iulian Crăciun, la lansarea pe piaţă a noii structuri semi-politice participând şi Mihai Răzvan Ungureanu şi Sever Voinescu. Având în vedere că Băsescu ţinteşte spre formarea unei noi structuri politice de dreapta am putea spune că iniţiativa lui Chiliman este oarecum tot opera lui Băsescu, chiar dacă nu există încă dovezi mai ferme decât simpla prezenţă a lui Ungureanu şi Voinescu la lansare. Poate fi un prim pas de subminare a PNL care, în prezent, sub umbrela USL, a luat faţa altor formaţiuni politice care se declară a fi pe partea dreaptă a politicii româneşti. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că liberalii care sunt implicaţi în Iniţiativa România Liberală nu au de ce să mai fie membri de partid, din moment ce militează împotriva PNL. “Este cu totul şi cu totul inacceptabil ca vreun membru al PNL să se asocieze cu Iniţiativa România Liberală. Acest tip de bigamie politică nu poate fi tolerat, pentru că am intra în promiscuitate\", a spus Antonescu. Liderul PNL a evitat să facă prea multe declaraţii despre construcţia lui Chiliman, refuzând să îi dea prea multă importanţă.

PE LISTE SEPARATE În altă ordine de idei, Antonescu a afirmat că este normal ca PSD şi PNL să meargă pe liste separate la europarlamentare şi că ar fi fost de preferat un anunţ făcut de către USL, nu unilateral, doar de PSD. Afirmaţiile lui Antonescu vin după ce, sâmbătat trecută, la finalul Congresului PSD, preşedintele Victor Ponta, a spus că de luni partidul intră în campanie electorală pentru alegerile europarlamentare. “Era mai potrivit, mai elegant, ca această decizie împărtăşită de ambele părţi să fie formalizată ca decizie în USL. Sper că Ponta a vorbit simbolic, nu este nevoie de o campanie de un an”, a spus Antonescu. El a ţinut să sublinieze, însă, că PNL rămâne parte la guvernare şi îşi asumă această responsabilitate. “Faptul că PSD şi PNL vor avea liste separate la alegerile europene este un dat, nu este o decizie pe care USL să o ia. Suntem în familii politice diferite, avem campanii diferite, pentru că PSD va face campanie împreună cu socialiştii europeni în toate cele 27 de state membre UE, iar PNL va face campanie cu liberalii europeni. Asta ştia toată lumea de la bun început”, a declarat, la rândul său, purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan.