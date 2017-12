Indicele imobiliar va fi corect?

Exactitatea datelor care vor alcătui indicele imobiliar naţional este pusă la îndoială de mulţi analişti imobiliari, încă dinainte de a fi culese. Analiştii sînt în mare parte de acord cu realizarea bazei de date naţionale pentru piaţa imobiliară, dar consideră că aceasta nu va putea fi realizată corect, în condiţiile în care datele prezentate la notari nu sînt cele reale, iar preţurile sînt de cele mai multe ori subevaluate. \"De cînd s-a schimbat modul de taxare a tranzacţiilor imobiliare nu mai putem crede în statisticile de la notari. Cumpărătorul se înţelege cu vînzătorul pentru a declara o sumă mai mică cu scopul de a plăti un impozit mai mic, iar în aceste condiţii, datele înregistrate la notariate sînt sub nivelul real\", a declarat analistul imobiliar Radu Zilişteaniu. Acesta este de părere că, indiferent de acest indice, piaţa imobiliară se va orienta şi poate funcţiona numai după raportul cerere/ofertă. La rîndul său, preşedintele Uniunii Naţionale Imobiliare (UNIM), Gabriel Zamfir, susţine că piaţa are într-adevăr nevoie de un indice, dar acesta trebuie realizat numai în condiţiile în care datele culese sînt cele corecte. \"Acest proces trebuie realizat cu multă inteligenţă, iar în condiţiile în care datele sînt culese de la notari şi sînt mult subevaluate mai bine nu s-ar realiza acest indice. În ceea ce priveşte acest asalt asupra pieţei imobiliare cred că este ceva organizat. Am trimis destule săgeţi către autorităţi, iar aceasta poate fi o reacţie a lor asupra noastră\", a mai spus Zamfir. Potrivit acestuia, în momentul de faţă, piaţa imobiliară este cea mai importantă industrie din România şi din această cauză au apărut multe voci care îşi dau cu părerea despre tranzacţiile imobiliare. \"Nici BNR, nici Consiliul Concurenţei nu au date care să reflecte piaţa şi industria imobiliară. Mulţi aruncă vorbe goale pentru că au observat că acest fenomen imobiliar este tot mai puternic în România\", a concluzionat reprezentantul UNIM. Analiştii nu anticipează, însă, o prăbuşire a sectorului imobiliar. Ei vorbesc însă de o scădere treptată de 10% a preţurilor la imobilele vechi şi de maximum 25% la imobilele noi, în următorii ani. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus că, în cel mult o lună şi jumătate, banca centrală va fi capabilă să centralizeze primele date despre indicele pieţei imobiliare şi a mai menţionat că măsura nu are rolul de a controla preţurile, ci are scopul de a da consistenţă datelor statistice. La baza de date mai colaborează Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România şi Consiliul concurenţei.