Inginerii, la mare căutare în Constanța

16:45:08 / 08 Iulie 2015

un oras fara industrie

Un oras fara industrie nu angajeaza ingineri in devaratul sens al cuvantului ci functionari. Constanta produce jumatate din produsul Iasului care are oameni interesati sa dezvolte orasul nu un turism de doua luni pe an care angajeaza necalificati. Pacat de pozitia orasului, de canalul dunare MN. Romanii nu au bani de investitii si nici capul nu-i duce sa faca afaceri in industrie insa Mazare i-a gonit si pe strainii care puteau investii in domeniul industrial.