Inima din Sarajevo, luată de Valuri româneşti

Ediţia cu numărul 13 a Festivalului de Film de la Sarajevo a purtat noroc cineaştilor români, care au repurtat cele mai importante victorii din istoria prezenţei României în secţiunile competiţionale. Seria cîştigătorilor a pornit cu proiectul „Înainte de toate Felicia – First of all Felicia“, cu un scenariu scris de Melissa de Raaf şi Răzvan Rădulescu, ce va marca debutul regizoral al lui Răzvan Rădulescu, un scenarist care a lucrat alături de Cristi Puiu la scriiturile după care s-au realizat „Moartea domnului Lăzărescu“, „Nicki şi Flo“, ecranizat de Lucian Pintilie sau „Offset“, semnat de Didi Danquart. Acest proiect a primit Premiul Fondului de Cinema al Festivalului de Film de la Goteborg, juriul fiind impresionat de povestea puternică conturată cu mijloace de expresie minimaliste. În cadrul CINELInk, au mai fost recompensaţi de două ori Milena Markovic şi Oleg Novkovic din Serbia, pentru proiectul „White White World“, pentru modalitatea de a trata un subiect universal, depravarea, şi Agnes Koscis şi Andrea Roberti, din Ungaria, pentru „Adrian Pall“, pentru abordarea experimentală, dar matură a aceluiaşi subiect, depravarea.

Cîteva ore bune mai tîrziu, tînărul regizor român Adrian Sitaru, cîştigător în urmă cu numai două săptămîni al premiului pentru scurt-metraj pentru „Valuri“, şi-a trecut în palmares Inima din Sarajevo. Este cel mai important premiu obţinut de o producţie românească din cadrul Festivalului de Film de la Sarajevo. „Este un miracol că acest film există şi le mulţumesc celor cu inimă mare care s-au implicat în realizarea sa“, a declarat Adrian Sitaru în cadrul festivităţii de premiere. Altor două documentare li s-au decernat menţiuni speciale „Tripe and Onions“, de Marton Szirmai şi „The Hole“, de Marko Santic. Totodată, scurtmetrajul „Tokyo Jim“, regizat de Jamie Rafn, a fost nominalizat în competiţia Academiei Europene de Film. Reţeaua Europeană de Documentare a acordat o bursă pentru dezvoltarea unui proiect pentru „In 4 Years“, regizat de Nebojsa Slijepcevic. Premiul acordat de juriul adolescenţilor în cadrul programului TeenArena a revenit producţiei britanice „This is England”, de Shabe Meadows, o dramă puternică, ce îl are ca protagonist pe Shaun, un băiat de 12 ani, a cărui maturizare este grăbită de pierderea tatălui şi un mediu naţionalist care îl împinge spre distrugere. În palmaresul festivalului au intrat şi documentarele „Echo“, de Marko Popovic, premiat cu o Menţiune Specială, „The Mosquito Problem“, de Andrei Paunov, căruia i s-a acordat Premiul pentru Drepturile Omului sau „Interrogation“, de Namik Kabil, care a obţinut Marele Premiu. În competiţia pentru lungmetraje regionale au fost desemnaţi cîştigători actorii Sasa Petrovic, pentru cel mai bun rol pentru prestaţia sa din „It“s Hard to Be Nice“, al doilea lungmetraj al regizorului bosniac Srdan Vuletic, în timp ce premiul la categoria feminină i-a revenit actriţei Saadet Isil Aksoy pentru rolul din „Egg“, producţie turcă semnată de Semih Kaplanoglu. O menţiune specială i-a revenit actriţei Mariei Varga pentru rolul din „Iszka\'s Journey“, o producţie maghiară semnată de Csaba Bollok. Marele Premiu Inima din Sarajevo a fost acordat de juriul prezidat de Jeremy Irons filmului turc „A Man\'s Fear of God“, semnat de Ozer Kiziltan, iar co-producţia Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Slovenia, Belgia şi Franţa „I\'m from Titov Veles\", de Teona Strugar-Mitevska, a fost recompensată cu Premiul Special al Juriului. Seria premiilor nu ar fi completă fără a menţiona Premiul Special Inima din Sarajevo, atribuit actorului american Steve Buscemi, un oaspete al festivalului, care, de-a lungul anilor, a contribuit la popularizarea acestui eveniment peste Ocean. Zarurile au fost aruncate!