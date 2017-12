„Întunericul roşu”, expoziţie de pictură a artistului Ioan Iacob

La Muzeul de Artă a avut loc, vineri, vernisajul expoziţiei de pictură „Întunericul roşu\", semnată de artistul plastic Ioan Iacob, român stabilit în Germania. La eveniment au fost, alături de artist, prieteni, plasticieni constănţeni, printre care Constantin Grigoruţă şi Marieta Besu, dar şi tineri artişti în devenire, curioşi să vadă lucrările lui Ioan Iacob. De asemenea, printre cei prezenţi s-au numărat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu şi criticul de artă Luiza Barcan.

Expoziţia a străbătut, deja, cîteva oraşe importante din România şi din străinătate, aceasta urmînd să ajungă şi în alte spaţii culturale. „Ioan Iacob este un artist european, care a ales să trăiască în două spaţii, să gîndească în două feluri, lucru care bănuiesc că se vede şi în lucrările expuse. Expoziţia Întunericul roşu şi-a găsit în spaţiul acestui muzeu un loc foarte potrivit, nu numai ca spaţiu, ci pentru că este o galerie generoasă şi modernă. Întunericul roşu este un titlu care ne duce cu gîndul spre un paradox, dar nu este aşa, artistul este un cercetător asiduu al formei, dar mai ales al culorii. Ca orice pictor, găseşte subiectul său cel mai important şi cercetează, studiază continuu şi totodată, această expoziţie deschide o nouă etapă a creaţiei sale”, a spus criticul de artă Luiza Barcan. Potrivit criticului, artistul Ioan Iacob aduce la fiecare expoziţie ceva nou, adăugînd acelui nucleu iniţial alte valenţe şi forme. În general, artistul Ioan Iacob realizează autoportrete şi lucrări de mari dimensiuni, care construiesc un anumit discurs vizual caracteristic artistului. „Este un capitol gîndit pînă la jumătatea anului trecut, pentru că am tot mutat expoziţia la Muzeul Naţional Brukenthal, apoi la Cluj. Cea pe care o putem vedea acum este uşor îmbunătăţită. Centrul acestei expoziţii este pînza roşie care se numeşte Întunericul Roşu, am şi păstrat titlul acestei expoziţii. Această temă se referă pur şi simplu la spaţiul psihic al culorii, este vorba despre o luminozitate întunecată, deci nu are niciun simbol roşu care să ne ducă cu gîndul în alte direcţii”, a spus artistul Ioan Iacob.

Expoziţia „Întunericul roşu” este deschisă publicului constănţean pînă în luna mai.