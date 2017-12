Investitorii din Venus îi cer socoteală lui Iorguş pentru eşecul turistic din acest an

Adunarea generală a membrilor Asociaţiei Investitorilor în Staţiunea Turistică Venus (AISTV) - Mangalia, care s-a desfăşurat vineri, a avut ca temă principală de discuţie problema investiţiilor fără ecou făcute în staţiune. Astfel, administratorii şi proprietarii de unităţi turistice au scos în evidenţă faptul că nu este de ajuns ca ei să „bage bani” în clădiri şi servicii şi că este nevoie şi de concursul autorităţilor locale, respectiv de implicarea Primăriei Mangalia şi a reprezentantului său, primarul Zanfir Iorguş, care să rezolve problemele ce ţin strict de domeniul acestei autorităţi. Problema de la Venus pare fără soluţie, deoarece, cred investitorii, autorităţile locale sînt incapabile să aibă grijă de elementele ce ţin de domeniul public: iluminat, trotuare, spaţii verzi, coşuri de gunoi şi cîini vagabonzi. Ca o consecinţă logică, deşi membrii Asociaţiei au făcut investiţii de sute de mii de euro, staţiunea arată, în cea mai mare parte, ca un tablou suprarealist, deloc pe placul turiştilor: lîngă hoteluri de patru şi cinci stele stau, căzute în paragină, vechi unităţi de cazare şi buticuri de care nimeni nu mai are grijă, trotuarele sînt pline de gropi, stîlpii de iluminat par rămaşi din perioada interbelică, iar din coşurile de gunoi a mai rămas doar scheletul. ”În sudul litoralului, toate staţiunile s-au distrus din cauza faptului că nu există o autoritate responsabilă cu dezvoltarea şi modernizarea lor. Deşi agenţii economici au investit în structurile de primire turistică, administraţia locală şi Guvernul au distrus tot, în ciuda faptului că au încasat sute de milioane de euro de pe urma vînzării unor active şi terenuri şi din taxe şi impozite. Nici măcar un procent din aceste fonduri nu a fost folosit pentru dezvoltarea staţiunilor. Dacă anul trecut, în Venus, exista doar un hotel de trei stele, în acest moment există cinci hoteluri de patru stele. Cu toate astea, turiştii nu vin la noi, deoarece în aceste staţiuni nu au nicio posibilitate de agrement. S-au vîndut toate bazele de agrement, parcările, terenurile de joacă şi s-a distrus sistemul de irigaţii. Venus este o staţiune care nu are nici măcar trotuare, coşuri de gunoi şi iluminat public. Am adus acest lucru la cunoştinţa autorităţilor locale şi centrale şi am încercat să încheiem un parteneriat cu aceştia. Mai mult decît atît, am formulat mai multe propuneri legislative pentru dezvoltarea staţiunilor pe termen lung. Deşi primarul Zanfir Iorguş ne-a promis că se va implica în dezvoltarea turismului, pînă acum, nu a realizat nici măcar hărţile care trebuiau amplasate la intrarea în staţiune. Acum am ajuns într-o fază în care primarul ne ignoră cu desăvîrşire, deşi noi plătim taxe şi impozite. În cazul în care primarul va continua cu această atitudine, vom lua în calcul posibilitatea să creăm o administraţie proprie, prin intermediul căreia să putem dezvolta staţiunea”, a declarat dr.ing. Lucian Iftimie, preşedintele AISTV. În asentimentul său se află şi ceilalţi membri ai AISTV. Andrei Daniel Florin, vicepreşedintele asociaţiei, crede că „problemele cu care ne confruntăm sînt legate şi de administrarea şi darea în folosinţă a plajelor. Noi dorim ca administrarea plajelor din sudul litoralului să fie transferată de la Direcţia Apelor Dobrogea Litoral la primării şi acestea să poată fi concesionate către proprietarii de active turistice. Numai aşa am putea să aducem plajele la standardele europene. În plus, ne confruntăm şi cu problemele care privesc în mod direct administraţia publică locală, din partea căreia aşteptăm mai multă implicare”. O privire de ansamblu a situaţiei are Liliana Ionescu, administrator cu state vechi al Hotelului „Dana” din Venus, care explică foarte clar problemele: „baza materială a staţiunii este foarte săracă. Încercăm, pe cît posibil, să lansăm toate unităţile noastre, dar toate agenţiile de turism evită să încheie contracte cu societăţile de la noi. Turiştii nu au ce să facă în Venus. Mi-au spus că se plictisesc. Şi este şi normal ca turistul să vină în vacanţă şi să se distreze, ori noi părem o staţiune de odihnă, şi nu vrem acest lucru. Asta ne nemulţumeşte. Posibilităţile de distracţie sînt foarte puţine şi asta se vede. În sezonul 2007, din punctul de vedere al numărului de turişti, am stat foarte prost. Dacă în 2004 am avut un grad de ocupare, de 85%, în prezent ne situăm cam la 60% - 65% ca grad de ocupare pe toată perioada”.

Investiţiile fără ecou de la Venus, problemele foarte clare ale investitorilor, în particular şi, implicit, ale turismului, în general, au primit din partea primarului Iorguş următorul răspuns: „Pentru mine, pentru Primăria din Mangalia, Asociaţia asta a Investitorilor de la Venus, nu există”. Fără comentarii!