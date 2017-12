Investitorii străini pariază pe România

11:44:13 / 28 Mai 2015

Pentru Urban si altii

Stai linistit, este generalizata folosirea frazelor fara continut. Asa zisele investitii sunt de fapt activitati de folosire a fortei de munca foarte ieftine in raport cu salariile platite in tarile de origine ale investitorilor. E o forma de sclavie moderna,nu mai e nevoie sa cari negrii cu corabia la tine,faci pe negrii sa roboteasca pe pamantul lor,care nici ala nu mai este chiar tot al lor.Nici in Constanta nici in restul tarii nu vezi ,,elite'',nu exista decat niste denumiri pretentioase pentru functii ocupate de slugi,obedienti,lasi,tradatori de tara. Elitele nu sunt lasate sa se arate ,sunt marginalizate,luate la misto' pentru ca educatia nu le permite sa raspunda la marlaniile stratului gros al celor ce conduc destinul urat al tarii. Daca totusi vor fi interese ale unor puteri mari,meltenii lideri vor lua suture in cur si vor lasa elitele sa le ia locul ,vor veni investitori adevarati ,nu doar smecheri. Poate va fi,poate nu. Ar mai fi solutia trezirii poporului la viata constienta,insa si asta cand va fi,Dumnezeu stie...