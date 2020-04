Iohannis anunţă: Starea de urgenţă va fi prelungită cu încă o lună de zile

Klaus Iohannis a anunţat că starea de urgenţă din România se va prelungi cu încă 30 de zile, decretul urmând să fie emis la începutul săptămânii viitoare. El a comparat situaţia cu evoluţia epidemiei din Italia şi Spania, şi a apreciat că în România creşterea nu a fost aşa de mare datorită măsurilor ferme.

Apelul său este ca să se respecte în continuare regulile pentru că nu s-a atins vârful şi evolutia pandemiei depinde de cum respectăm indicaţiile specialiştilor. Totodată, şeful statului a prefigurat o crestere a deficitului bugetar în România.

Declaraţiile preşedintelui Iohannis:

- A avut loc o şedinţă de bilanţ intermediar la care au participat Orban şi miniştrii Guvernului pentru a vedea cum au fost puse în practică măsurile decise prin ordonanţele militare

- O primă concluzie ar fi că în comparaţie cu alte ţări, creşterea nu a fost aşa de mare ca în Italia sau Spania - ţări unde avem mulţi români. Acest lucru vine din faptul că noi din timp am luat măsuri foarte ferme.

- Daca respectam regulile e posibil sa nu avem o crestere atat de mare.E clar.Nu suntem încă la vârful epidemiei. În niciun caz nu este momentul să ne relaxăm. Să fim atenţi, să nu fim panicaţi şi să respectăm indicaţiile autorităţilor.

- O veste buna. La inceput se stie ca a fost un pic complicat de procurat echipamente de protectie. Avem primele rezultate ale masurilor luate de guvern. Primim 5 milioane de masti de protective pentru fortele de ordine, 8 milioane de masti care vor ajunge la populatie.

- Vor veni 500.000 de combinezoane pentru personalul medical

- Sunt lucruri care se misca. Va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta. Am solicitat guvernului sa vina cu propuneri sa fie incluse in acest decret. La inceputul saptamani voi depune un nou decret care va prelungi starea de urgenta cu inca o luna de zile. Este necesară pentru a ţine evoluţia epidemiei sub control.

- Am decis ca Romania sa trimita o echipa de medici si asistenti medicali in Italia, in zona Milano. Vor pleca cel tarziu maine. O echipa de 15 medici si 6 asistenti medicali

”CREŞTEREA SEMNIFICATIVĂ A DEFICITULUI BUGETAR”

- Am discutat pregatirea pentru rectificarea bugetara, aici lucrurile stau foarte serios. Prin aceasta epidemie avem o criza care afecteaza intreaga economie

- Prin aceasta epidemie avem o criza care nu e din pacate doar o criza de sanatate publica, dar e o criza care va afecta intreaga economie. Va fi nevoie sa se declare o crestere semnificativă a deficitului bugetar.

- Este nevoie de bani destul de mulţi pe partea de asistenţă socială, şomajul tehnic, şomajul. Toate trebuie plătite.

- E clar ca aceasta complicatie nu se rezolva de la sine. Guvernul va trebui sa faca o analiza cuprinzatoare si sa nu ne limitam la o rectificare a bugetului. Va fi nevoie sa se reevalueze si veniturile care sunt in scadere, dar si cheltuielile pe intregul an fiscal. Va fi nevoie de reevaluarea tuturor cheltuielilor care se fac din banul public

- Ii felicit pe cei care au inseles ca nu numai autoritatile statului trebuie sa se implice, ci si firmele private.

Dragi romani, respectati masurile dispuse de autoritati. Respectati izolarea. Nu iesiti din casa decat daca aveti o problema de rezolvat. Evitati orice contact fizic cu oricine. E foarte important. Boala se raspandeste de la om la om. Nu dati mana, nu va imbratisati. Va doresc multa sanatate

Administraţia prezidenţială a anunţat o nouă şedinţă de evaluare a epidemiei, convocată luni la prânz de Klaus Iohannis, la Cotroceni. Subiectul a fost evaluarea măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19.

Potrivit listei, la şedinţă au fost chemaţi prim-ministrul României, Ludovic Orban, Ministrul Finanţelor Publice, Vasile Cîţu, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Ultima şedinţă ţinută la Cotroceni a avut loc miercuri cu o participare redusă.Au fost prezenţi premierul Ludovic Orban, împreună cu miniştrii de Interne şi Apărării Naţionale şi s-a pus accent pe temele de siguranţă publică. La finalul şedinţei, preşedintele României a susţinut o declaraţie în care a anunţat mărirea amenzilor pentru cei care nu respectă reglementările din ordonanţele militare.