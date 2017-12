Iohannis, prins cu minciuna-n declarație

11:17:45 / 14 August 2014

de la Nistru pan'la Tisa

Oare cetatenii acestei tari nu mai au nici un dram de demnitate??? Cand Johanis era in barca cu psd era ridicat in slavi.Sunt sigur ca are destule bube si neamtul dar il prefer in locul unui PLAGIATOR sau NOMENCLATURIST. Cand vom ajunge sa gandim limpede la interesul tarii si al generatiilor ce urmeaza,la o societate bazata pe respectarea valorilor reale???