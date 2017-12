ION CORVIN - Alimentare cu apă la Crîngu

Primăria Ion Corvin are în derulare o serie de proiecte pentru îmbunătăţirea infrastructurii în cele cinci sate care fac parte din unitatea administrativ-teritorială, pentru reabilitarea clădirilor în care funcţionează serviciile publice, pentru modernizarea unităţilor de învăţămînt şi pentru asigurarea condiţiilor decente de trai. Unul dintre proiectele care se derulează de anul trecut priveşte amenajarea unui sistem de alimentare cu apă în Crîngu, undei cei aprox. 200 de locuitori se aprovizionează cu apă doar din două fîntîni. Primarul din Ion Corvin, Dumitru Nedea, spune că lucrările pentru introducerea unui sistem de alimentare cu apă în Crîngu au început în vara anului trecut. „În Crîngu, oamenii sînt nevoiţi să-şi care apa cu ajutorul găleţilor de la fîntîni, iar media de viaţă este peste 45 de ani. De aceea, ne-am gîndit să venim în sprijinul lor şi să aibă apa curentă în gospodărie, pentru a nu se mai deplasa pentru a lua apă”, a declarat edilul din Ion Corvin. Investiţia se derulează pe bani de la Guvern, însă sumele nu au fost acordate în totalitate. „Proiectul de alimentare cu apă se derulează prin Ordonanţa 7/2006 şi deocamdată am primit aprox. patru miliarde de lei, dar mai avem nevoie de încă vreo şase miliarde pentru a finaliza montarea sistemului. Putem spune că lucrările sînt gata în proporţie de 70%, pentru că deja am forat puţul, am montat conductele şi mai avem de montat staţia de epurare, însă vom finaliza în funcţie de cum vom primi banii. Cred că mai mult de 100 de zile n-ar mai dura lucrările”, a mai spus Nedea.