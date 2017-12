Iradiaţi cu aparatură medicală veche de peste 50 ani

Cercetările în domeniul medicinei au evoluat, astfel încît cancerul poate fi depistat şi tratat, pentru bolnavii infectaţi HIV există medicamente care le prelungesc viaţa, iar specialiştii nu se opresc aici, încercînd să descopere noi tratamente. Aceasta este situaţia în ţările civilizate, întrucît medicii din România încearcă să salveze vieţile pacienţilor folosind aparatură învechită. La Dispensarul de Pneumoftiziologie radiografiile sînt efectuate cu ajutorul unui aparat Roentgen vechi de mai bine de 50 de ani. “Acest aparat a fost fabricat în 1954. Chiar dacă este o adevărată piesă de muzeu, pe care dacă am vinde-o, am scoate o sumă importantă, este singurul aparat care poate efectua şi o tomografie, în stil clasic. A fost modernizat de cîteva ori, dar tot vechi este”, a declarat şeful Dispensarului de Pneumoftiziologie, dr. Emanoil Vasiliu. Cadrele medicale care lucrează cu acest aparat susţin că este verificat în fiecare an, dar că, în ciuda acestor verificări, se defectează destul de des. “În fiecare zi, la noi se fac în jur de 200 de radiografii. Din cauza vechimii, dar şi a suprasolicitării, aparatul se defectează foarte des, numai că deja cadrele medicale care lucrează cu el ştiu ce trebuie să îi facă pentru a-l reporni. Gradul de iradiere este mai mare decît ar trebui, dar doar în momentul în care se defectează”, a adăugat dr. Emanoil Vasiliu.

Pneumoftiziologii sînt conştienţi de riscurile la care se expun lucrînd cu astfel de aparate vechi, dar speră că situaţia se va schimba odată cu integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană. “Din 2007 trebuie să beneficiem de aparatură nouă. Am înţeles că a avut loc o licitaţie şi că au fost cumpărate aparate radiologice şi sperăm să ajungă şi la noi. Anul trecut, din cauza radiaţiilor puternice două dintre asistentele care au lucrat la noi au făcut cancer şi au murit. Acest dispensar care a fost înfiinţat prin 1970 este singurul din ţară care a fost prevăzut cu guri de aerisire care aveau rolul să prelucreze praful radiogen produs de aparate, tocmai pentru ca acesta să devină inofensiv. Din păcate, nu mai funcţionează”, a continuat dr. Vasiliu. Nu numai aparatul Roentgen este vechi, ci şi cel cu ajutorul căruia să fac microradiografiile. “Aparatul pentru MRF are mai bine de 47 de ani. Acest aparat scapă multe raze. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu a dispus ca de la 1 noiembrie să nu mai efectuăm microradiografii, deoarece sînt nocive corpului, dar după ce şi-a dat seama că nu are cu ce să înlocuiască aparatele, a revenit aspura deciziei şi a spus că putem să efectuăm MRF-uri în continuare, fără a ţine cont de nocivitate”, a declarat dr. Vasiliu.